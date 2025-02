Donald Trump tensa la cuerda con aranceles, pero abre una tregua: ¿qué hará la Fed y cómo puede afectar a Argentina?

La economía mundial sigue en vilo ante las decisiones de Donald Trump y su estrategia en la guerra comercial con China. Este conflicto tiene un impacto directo en las economías emergentes, y Argentina no está exenta.

El anuncio de Donald Trump sobre la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de Canadá, México y China sacudió los mercados este lunes. Aunque en un principio el gobierno de EEUU adoptó una postura firme, finalmente abrió la puerta a la negociación y decidió suspender por un mes los aranceles a los productos importados en estos países, lo que marca su voluntad de llegar a un acuerdo . No obstante, los inversores siguen de cerca la evolución de estas medidas debido a su impacto inflacionario global, lo que agrega presión a las economías emergentes, entre ellas, la argentina.

El debate sobre la conveniencia de aplicar medidas proteccionistas divide a los economistas. A pesar de que Trump se identifica con un modelo capitalista clásico, su retórica bajo el lema "Make America Great Again" revela una visión proteccionista de la economía estadounidense, orientada a fortalecer la producción local en el contexto de su guerra comercial con China, que por ahora se mantiene en el plano ideológico. En este sentido, los economistas liberales clásicos argumentan que la imposición de aranceles encarece los productos nacionales, aumentando la inflación, lo que afecta el consumo y, en última instancia, la generación de riqueza.

En este contexto, Maximiliano Suárez, socio de Fortress Capital, expresó en diálogo con Ámbito que este viraje en Trump muestra que estas decisiones se tratan de una herramienta de negociación internacional, más que una política económica. "Los aranceles son armas de diplomacia y no tanto comercial. Si bien son inflacionarios, creería que probablemente los aranceles no terminen siendo tan altos ni tan permanentes como se insinuaban al principio".

Más allá de la decisión que vaya tomando Trump en el correr de los días, Gustavo Neffa, socio de Research for Traders comentó a este medio el motivo por el cual estas medidas son negativas para la economía mundial. “Las empresas ven reducidas sus ganancias debido a menores exportaciones y posibles caídas en los precios de algunos productos, lo que no solo podría impulsar la inflación en los países afectados por los aranceles, sino también en aquellos que los implementan, generando además una desaceleración económica global. Quizás EEUU pueda beneficiarse a corto plazo, pero no en el largo plazo”, explicó.