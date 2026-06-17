Economía le canjeó bonos al Banco Central y busca despejar el escenario para la licitación de fin de mes Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









El Palacio de Hacienda anunció una operación para la cual emitió títulos capitalizables por un total de $47.000 millones en valores nominales. El BCRA entregó títulos CER y Boncap.

El ministro Luis Caputo formalizó un nuevo canje de deuda con el BCRA, que preside Santiago Bausili.

El Ministerio de Economía anunció este miércoles un importante canje de bonos con el Banco Central (BCRA) por unos $47.000 millones a valores nominales, con la idea de despejar el horizonte para la segunda licitación de deuda de este mes, en un contexto de abultados vencimientos.

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El intercambio de titulos se llevó a cabo este martes 16 de junio. Fueron bonos que ajustan por inflación, capitalizables y duales que vencen a fin de mes que se reemplazaron por otros títulos capitalizables que concluyen en enero y mayo de 2027. Con ello, además de "limpiar" vencimientos para enfocarse en los que están en manos de privados, Economía evita que los intereses de los bonos ajustables por inflación afecten el resultado financiero de junio.

canje-deuda Para ello, el Palacio de Hacienda amplió el “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027” (BONCAP-T15E7) y el “Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027” (BONCAP-T31Y7).

El BCRA entregó a cambio un BONCER (TZX26), un BONCAP (T30J6) y un Bono Dual (TTJ26), todos con vencimiento el 30 de junio. En los tres casos recibió los BONCAP en 50%.

Canje de bonos dólar linked En paralelo, el Ministerio de Economía lanzó un canje de bonos dólar linked en poder de privados que también vencen el 30 de junio por una letra también vinculada al dólar, que cierra el 31 de julio, y un bono atado a la moneda norteamericana al 15 de diciembre de 2028.

Las ofertas se recibirán este jueves 18 de junio y la liquidación de la operación será el día 23 de este mes. El Gobierno descomprime los vencimientos de deuda de fin de mes En el primer llamado a licitación del 10 de junio, donde debía refinanciar vencimientos por unos $5 billones, Economía logró colocar $6,12 billones con un rollover del 120%. En esa convocatoria también llevó a cabo una serie de canjes de bonos. Originalmente para el segundo llamado quedaban vencimientos por unos $23 billones, pero con las operaciones anunciadas esta cifra se reducirá de manera significativa.

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