Trump Media & Technology Group (TMTG), la compañía detrás de la red social Truth Social y vinculada al presidente de EEUU Donald Trump, anunció un acuerdo de fusión con la empresa de energía de fusión nuclear TAE Technologies valorado en más de u$s6.000 millones.
Fusión millonaria para la firma de Trump: el acuerdo alcanza los u$s6.000 millones
La empresa de Donald Trump, TMTG, se fusionará con la firma de energía de fusión nuclear TAE Technologies.
-
Lula y Sheinbaum propusieron mediar entre EEUU y Venezuela ante la escalada de tensión
-
Trump cambió el estatus del cannabis en EEUU: qué implica la nueva decisión
El acuerdo, que se realizará íntegramente mediante un intercambio de acciones, busca posicionar a la entidad combinada como una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotice en bolsa a nivel mundial.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de TMTG y TAE poseerán aproximadamente el 50% cada uno del nuevo grupo una vez concluida la operación, que está previsto que se complete a mediados de 2026, tras obtener la aprobación de los reguladores y de los propios accionistas.
La empresa de Donald Trump cierra un acuerdo millonario
TMTG aceptó aportar hasta u$s200 millones en efectivo al momento de la firma, con otros u$s100 millones disponibles tras presentar los documentos de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC).
La nueva empresa planea identificar un sitio y comenzar la construcción de lo que describe como la “primera planta de energía de fusión a escala de servicio público” en 2026, con una capacidad inicial de generación de 50 megavatios eléctricos, y posteriores proyectos que podrían ampliar la capacidad hasta entre 350 y 500 megavatios.
Este tipo de tecnología, que intenta imitar el proceso que ocurre en el sol al unir núcleos atómicos ligeros, promete energía abundante, estable y sin emisiones significativas, aunque aún no se probó comercialmente.
TAE Technologies, fundada en 1998 y respaldada por importantes inversionistas como Google, Chevron y Goldman Sachs, construyó y operó varios prototipos de reactores de fusión y recaudó más de u$s1.300 millones en capital privado, según informes.
Negocios diversificados
Más allá de la energía de fusión, también tiene unidades de negocio dedicadas al almacenamiento de energía y soluciones biocientíficas.
Para Trump Media, que enfrentó pérdidas operativas significativas y una caída de su cotización en bolsa durante 2025, esta operación representa un intento de diversificar su negocio hacia sectores tecnológicos y energéticos de alta complejidad, en medio de su expansión anterior hacia criptoactivos y servicios financieros.
Las acciones de TMTG reaccionaron positivamente a la noticia, con subas de más del 24% en operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio.
Los líderes de ambas compañías (Devin Nunes, de TMTG, y Michl Binderbauer, de TAE) servirán como codirectores ejecutivos de la nueva entidad, que también incluirá unidades como TAE Power Solutions y TAE Life Sciences bajo el paraguas de Trump Media & Technology Group.
- Temas
- Donald Trump
- empresa
Dejá tu comentario