PPI sumó a Cristian López como nuevo socio y director comercial

Se trata de un movimiento clave para reforzar su estrategia comercial y consolidar el crecimiento de la firma en el mercado de capitales.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) anunció la incorporación de Cristian López como socio y director comercial, en un movimiento estratégico orientado a potenciar el crecimiento de la ALyC y fortalecer la propuesta de valor para sus clientes.

López conducirá la estrategia comercial de la firma, liderando un equipo de más de 100 profesionales que integran las áreas de Individuos, Wealth Management y Corporativo. Su llegada, destacó la compañía, apunta a consolidar una visión de largo plazo y a profundizar el enfoque en el cliente en un contexto de mayor competencia dentro del mercado de capitales.

“La incorporación de Cristian como Director y Socio es un paso estratégico. Su profesionalismo y compromiso con la excelencia nos permitirá afianzar nuestra visión de largo plazo y el valor que entregamos a los clientes”, afirmó Paula Premrou, CEO de PPI.

Con casi tres décadas de trayectoria en el mercado financiero, López ocupó cargos en Pioneer Investment y Raymond James, y fue CEO de Consultatio Asset Management y Consultatio Investment. Más recientemente, se desempeñó como Director y Socio de Novus Asset Management, la sociedad gerente del grupo PPI.

“Mi propósito es contribuir a que PPI mantenga su liderazgo y siga acompañando a cada cliente para transformar desafíos en oportunidades”, expresó López tras su nombramiento.