Excelente noticia de PAMI para sus afiliados: continúa un importante beneficio gratis en noviembre 2025

La obra social para jubilados y pensionados sigue con la entrega a domicilio de pañales descartables, sin la necesidad de que se movilicen para buscarlos.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( INSSJP ) tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud y al bienestar de jubilados y pensionados de todo el país. A través de su Programa de Atención Médica Integral (PAMI), ofrece una amplia red de prestaciones médicas, medicamentos, tratamientos y recursos que buscan mejorar la calidad de vida de sus afiliados, especialmente aquellos que requieren atención constante o asistencia diaria.

Entre los recursos que provee el PAMI se incluyen los pañales descartables , un insumo esencial para personas mayores o con movilidad reducida que necesitan cuidados especiales. Este beneficio forma parte del sistema de prestaciones sociales del instituto. La entrega regular de pañales representa un apoyo fundamental, tanto para los afiliados como para sus cuidadores, aliviando el costo económico y garantizando una atención digna y continua.

El PAMI implementa un sistema de entrega domiciliaria de pañales descartables , con el fin de garantizar que los afiliados reciban los insumos de higiene que necesitan sin necesidad de trasladarse. El envío se realiza directamente al domicilio declarado por el beneficiario, asegurando comodidad y continuidad en la cobertura.

Hay una empresa encargada de la distribución, que actúa como prestadora oficial del PAMI para todo el país. El personal de entrega está identificado con credencial y uniforme , lo que brinda mayor seguridad a los afiliados al momento de recibir el pedido.

Este servicio es completamente gratuito y no requiere ningún pago adicional ni intermediarios, ya que está cubierto dentro del programa de asistencia de insumos higiénicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Para garantizar que los envíos lleguen correctamente, PAMI recomienda a sus afiliados mantener actualizados sus datos personales: dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. Esta actualización puede hacerse de forma online o en cualquier agencia presencial del organismo. De este modo, se asegura que la entrega sea regular y sin interrupciones, preservando el derecho a una atención médica integral y digna.

Cómo solicitar los pañales gratis en PAMI

El acceso al beneficio de pañales descartables está destinado a afiliados y afiliadas que cuentan con una indicación médica que justifique su uso. Para solicitarlo, el primer paso es que el médico de cabecera emita una Orden Médica Electrónica (OME), que reemplaza las recetas físicas y simplifica el proceso. Este documento habilita la provisión mensual y puede renovarse cada seis meses, sin necesidad de repetir el trámite cada mes.

Una vez generada la OME, el afiliado debe acercarse a una agencia de PAMI o ingresar al portal web para completar el registro del pedido y confirmar sus datos de contacto y domicilio. Desde ese momento, la entrega pasa a realizarse automáticamente en el hogar, sin necesidad de retirar los productos en farmacia. El beneficio incluye 90 unidades mensuales, aunque en casos especiales puede solicitarse una ampliación que será evaluada por el área médica central de PAMI.