Antes de la cumbre Donald Trump-Xi Jinping, los jefes comerciales de EEUU y China se reunirán en marzo

El encuentro entre los dos representantes busca tender puentes, en un contexto de tensión geopolítica absoluta.

Qué puntos se tratarán durante la reunión.

Los principales negociadores comerciales de EEUU y China se verán a mediados de marzo, una reunión que anticipa la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino, Xi Jinping.

Mientras crece el conflicto en Medio Oriente tras el ataque coordinado entre el país norteamericano e Israel a Irán, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, se reunirán en París a finales de la próxima semana para discutir posibles acuerdos comerciales relacionados con de los líderes, según informó Bloomberg News.

Si bien Trump tiene previsto arribar a Pekín a fines de marzo, Xi Jinping mostró recelo luego de la campaña militar en Irán, que culminó con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la captura por parte de EEUU del líder venezolano Nicolás Maduro en enero.

Otro tema que mantiene en vilo a China es la política arancelaria del mandatario estadounidense, y si insistirá con las tasas temporales luego de la sanción de la Corte Suprema de Estados Unidos.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg Los puntos claves de la reunión Se prevé que en la agenda aparezcan los compromisos de compra chinos de aviones Boeing y soja estadounidense. Por un lado, la empresa aeronáutica se encuentra en conversaciones para vender hasta 500 aviones al gigante chino, que cuenta con el segundo mercado más grande del mundo en lo que respecta al rubro. Sin embargo, los pedidos vienen estancados por las tensiones entre ambos países. Si bien Boeing le envió una cuarta parte de sus aviones a China, no consigue una compra importante desde el primer mandato de Trump.

Por otra parte, el republicano aseguró el mes pasado que China estaba evaluando aumentar las importaciones de soja estadounidense a 20 millones de toneladas métricas para la temporada actual, aunque los precios altos y poco rentables aumentaron el escepticismo. La última vez que desde Pekín compraron soja fue a fines de octubre, poco antes del último encuentro entre los mandatarios. Asimismo, el informe afirma que dentro de la conversación también podrían abordar el futuro de Taiwán, ya que Pekín intensificó en los últimos años los ejercicios militares alrededor de la isla gobernada democráticamente con el objetivo de reforzar sus reivindicaciones de soberanía.