Joaquín Levinton presento "Yo Soy Joaquín", su primer álbum solista

Compuesto por nueve canciones, el disco propone un viaje caleidoscópico al universo personal del líder de TURF.

Un disco que llevó varios años de gestación.

Yo Soy Joaquín, el debut como solista de Joaquín Levinton, es una de las primeras sorpresas discográficas de 2026. Es un álbum actual, que se terminó de grabar y mezclar en Sound Ambition, entre 2024 y 2025, aunque arrastra una historia más larga: se comenzó a gestar 15 años atrás, a partir de una odisea tan mágica como impredecible, en la que el cantante de TURF se aventuró junto a su amigo y productor Ezequiel Araujo.

Durante años, el registro inaugural de ese disco parecía perdido. Hasta que reapareció, y motivó a sus creadores a retomar esas canciones, para arreglarlas y darles vuelo, con baterías tocadas e instrumentos reales, con la paleta de sonidos que necesitaban. Ahora, finalmente, Yo soy Joaquín está listo.

Cómo es Yo Soy Joaquín, el primer disco solista de Joaquín Levinton Compuesto por nueve canciones, el disco propone un viaje caleidoscópico al universo personal de Joaquín Levinton . Letras sinceras, melodías imbatibles y una producción musical, la de Ezequiel Araujo para Sound Ambition, que lleva todo a otro nivel. Electricidad rockera que se asocia con orquestación pop. Y un sonido análogo que imprime una calidad que no abunda hoy en día. Yo soy Joaquín es un disco diferente y especial.

Yo Soy Joaquín funciona como una declaración de identidad: un trabajo que se mantuvo guardado durante mucho tiempo, y que hoy sale a la luz en su mejor versión. Con este debut solista Joaquín explora una faceta nueva y amplia su universo artístico, que convive con su brillante presente con TURF.

Con fecha de lanzamiento para el 3 de marzo, el día de su cumpleaños, Yo Soy Joaquín refuerza el carácter personal que atraviesa todo el proyecto.

Reconocido por su presencia escénica y su carisma al frente de TURF, Joaquín Levinton es una de las figuras más emblemáticas del rock argentino. Durante años, construyó una identidad propia. Y ahora, con Yo soy Joaquín, su disco solista, suma una nueva dimensión a ese vasto recorrido.

