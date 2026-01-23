Asombroso hallazgo en Miramar: encontraron un colmillo de elefante de más de 100.000 años

Un equipo de científicos llevó adelante un hallazgo paleontológico de gran relevancia tras rescatar un colmillo de elefante prehistórico que habitó la costa bonaerense hace más de 100 mil años. Sucedió en la Reserva Natural Centinela del Mar, en Miramar, y aseguraron que el fósil perteneció a una especie vinculada a los mastodontes que habitó la región durante la Era del Hielo.
La pieza supera el 1,5m longitud y perteneció a una especie de mastodonte presente en la megafauna sudamericana durante el período Cuaternario. El hallazgo refuerza el valor del patrimonio paleontológico local y será preparado para su exhibición.
El grupo encargado del hallazgo pertenece al Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar Punta Hermengo. La pieza supera el 1,5m de longitud y perteneció a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una de las especies de mastodontes que formaron parte de la megafauna sudamericana durante el período Cuaternario.
El descubrimiento fue a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, una zona reconocida por la riqueza de su registro fósil. La defensa -el nombre técnico de los colmillos de estos animales- presenta una leve curvatura y un notable estado de conservación, características que llamaron la atención de los investigadores.
El fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años, lo que lo ubica en plena Era del Hielo. Este hallazgo representa un aporte significativo para el estudio de la megafauna que pobló la provincia de Buenos Aires y refuerza el valor científico y patrimonial de la región.
El Diario de Miramar detalló que la excavación fue realizada por el equipo técnico del Museo junto a voluntarios y con la colaboración de instituciones científicas de la región. El colmillo ya se encuentra en el laboratorio del Punta Hermengo, donde será preparado para su futura exhibición, como parte del patrimonio paleontológico local.
Los mastodontes y los animales de la Era del Hielo
El Notiomastodon platensis integraba la familia de los gonfoterios, conocidos como mastodontes y era un lejano pariente de los elefantes actuales. Estos grandes mamíferos alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de 3 a 5 toneladas.
Se diferencian de los elefantes modernos por su dentadura, en cuanto a forma y disposición de sus defensas. Los mastodontes llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace aproximadamente 2,5 millones de años, durante el llamado Gran Intercambio Biótico Americano.
