SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de enero 2026 - 11:32

Asombroso hallazgo en Miramar: encontraron un colmillo de elefante de más de 100.000 años

La pieza supera el 1,5m longitud y perteneció a una especie de mastodonte presente en la megafauna sudamericana durante el período Cuaternario. El hallazgo refuerza el valor del patrimonio paleontológico local y será preparado para su exhibición.

El fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años.

El fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años.

Museo de Ciencias Naturales de Miramar (Instagram)

Un equipo de científicos llevó adelante un hallazgo paleontológico de gran relevancia tras rescatar un colmillo de elefante prehistórico que habitó la costa bonaerense hace más de 100 mil años. Sucedió en la Reserva Natural Centinela del Mar, en Miramar, y aseguraron que el fósil perteneció a una especie vinculada a los mastodontes que habitó la región durante la Era del Hielo.

El grupo encargado del hallazgo pertenece al Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar Punta Hermengo. La pieza supera el 1,5m de longitud y perteneció a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una de las especies de mastodontes que formaron parte de la megafauna sudamericana durante el período Cuaternario.

Informate más

Un colmillo de elefante prehistórico de más de 100 mil años en Miramar

El descubrimiento fue a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, una zona reconocida por la riqueza de su registro fósil. La defensa -el nombre técnico de los colmillos de estos animales- presenta una leve curvatura y un notable estado de conservación, características que llamaron la atención de los investigadores.

El fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años, lo que lo ubica en plena Era del Hielo. Este hallazgo representa un aporte significativo para el estudio de la megafauna que pobló la provincia de Buenos Aires y refuerza el valor científico y patrimonial de la región.

El Diario de Miramar detalló que la excavación fue realizada por el equipo técnico del Museo junto a voluntarios y con la colaboración de instituciones científicas de la región. El colmillo ya se encuentra en el laboratorio del Punta Hermengo, donde será preparado para su futura exhibición, como parte del patrimonio paleontológico local.

Embed - Museo de Ciencias de Miramar on Instagram: "Luego de una ardua tarea de excavación, el equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, sumado a voluntarios lograron extraer y preservar un gran colmillo o mejor dicho, “defensa”, de Notiomastodon platensis, una enorme especie de elefante prehistórico que habitó esta región en el Cuaternario o Era del Hielo, como se la conoce a veces. El fósil tiene más de un metro y medio de largo con una ligera curvatura y fue hallado en inmediaciones de la localidad balnearia de Centinela del Mar, a unos 50 km al sur de la ciudad de Miramar, en sedimentos de más de 100.000 años y dentro de la Reserva Natural homónima, de reciente creación. La tarea fue realizada por el equipo técnico del Museo, voluntarios de la carrera Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar y la colaboración de personal técnico del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, en un trabajo de interacción institucional. También se contó con el apoyo de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y se usó la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada en esos parajes. El hallazgo de restos de estos gigantes no es raro en la zona, ya que en 2024 fueron rescatados fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud. Los Notiomastodon fueron parte de la familia de los extinguidos Gonfoterios o también conocidos como Mastodontes, parientes de los actuales elefantes, de los que se diferenciaban principalmente por su dentadura. El fósil se encuentra ahora en el laboratorio del museo y será convenientemente acondicionado para ser exhibido en una de las salas."
View this post on Instagram

Los mastodontes y los animales de la Era del Hielo

El Notiomastodon platensis integraba la familia de los gonfoterios, conocidos como mastodontes y era un lejano pariente de los elefantes actuales. Estos grandes mamíferos alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de 3 a 5 toneladas.

Se diferencian de los elefantes modernos por su dentadura, en cuanto a forma y disposición de sus defensas. Los mastodontes llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace aproximadamente 2,5 millones de años, durante el llamado Gran Intercambio Biótico Americano.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias