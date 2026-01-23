Asombroso hallazgo en Miramar: encontraron un colmillo de elefante de más de 100.000 años

Embed - Museo de Ciencias de Miramar on Instagram: "Luego de una ardua tarea de excavación, el equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, sumado a voluntarios lograron extraer y preservar un gran colmillo o mejor dicho, “defensa”, de Notiomastodon platensis, una enorme especie de elefante prehistórico que habitó esta región en el Cuaternario o Era del Hielo, como se la conoce a veces. El fósil tiene más de un metro y medio de largo con una ligera curvatura y fue hallado en inmediaciones de la localidad balnearia de Centinela del Mar, a unos 50 km al sur de la ciudad de Miramar, en sedimentos de más de 100.000 años y dentro de la Reserva Natural homónima, de reciente creación. La tarea fue realizada por el equipo técnico del Museo, voluntarios de la carrera Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar y la colaboración de personal técnico del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, en un trabajo de interacción institucional. También se contó con el apoyo de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y se usó la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada en esos parajes. El hallazgo de restos de estos gigantes no es raro en la zona, ya que en 2024 fueron rescatados fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud. Los Notiomastodon fueron parte de la familia de los extinguidos Gonfoterios o también conocidos como Mastodontes, parientes de los actuales elefantes, de los que se diferenciaban principalmente por su dentadura. El fósil se encuentra ahora en el laboratorio del museo y será convenientemente acondicionado para ser exhibido en una de las salas."

