ANSES paga un bono de $600.000 en febrero: quiénes pueden cobrarlo y qué requisitos cumplir

El organismo previsional definió un refuerzo que surge de la combinación de varias prestaciones sociales actualizadas por inflación

El refuerzo no corresponde a un bono individual único, sino a la suma de cuatro prestaciones sociales que ANSES liquida en febrero con actualización por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzó con la definición del esquema de pagos de febrero y confirmó un refuerzo extraordinario que puede superar los $599.000 para un grupo de beneficiarios. El monto final no responde a un bono individual tradicional, sino a la suma de distintas prestaciones que se actualizan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para diciembre de 2025.

El ajuste general aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 2,8%, en línea con la inflación del último mes del año pasado. Dentro de ese esquema, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceden además a complementos adicionales, lo que eleva de forma significativa el ingreso mensual total durante febrero.

anses-plata-04jpg.webp ¿Quiénes forman parte del grupo que recibe los $600.000 por única vez? El monto está dirigido a titulares que perciben de manera simultánea cuatro programas administrados por ANSES:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo

Complemento Leche

Programa Volver al Trabajo (anteriormente conocido como Potenciar Trabajo). La suma de estos beneficios alcanza los $599.295 en febrero de 2026. La asignación por hijo con discapacidad representa el mayor componente del total, seguida por el refuerzo alimentario y los programas orientados a la asistencia nutricional y a la reinserción laboral. No todos los beneficiarios cumplen con los criterios para acceder a las cuatro prestaciones al mismo tiempo.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Paso a paso: cómo solicitar el pago extraordinario de ANSES El cobro de este ingreso no requiere una inscripción adicional, siempre que el beneficiario ya forme parte de los programas involucrados y tenga los datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES. La validación de la información se realiza a través del cruce de datos entre los distintos sistemas del organismo.

En el caso de la AUH, resulta clave cumplir con los requisitos habituales, como la acreditación de escolaridad y controles de salud, que habilitan el cobro total de la prestación. Para programas como Volver al Trabajo, se exige mantener la condición de beneficiario activo y cumplir con las instancias de capacitación o contraprestación establecidas. anses página.png El calendario de pagos confirmado para febrero 2026 ANSES informó que el calendario de pagos de febrero mantendrá el esquema habitual según la terminación del DNI de cada titular: DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero Los montos se acreditarán de manera automática en las cuentas bancarias o tarjetas de débito asociadas a cada prestación.

