Las ciudades con los precios de boletos de colectivo más caros y baratos del país: cuáles son

Un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor reveló cómo se actualizaron los valores en el primer mes del año.

El precio del boleto de colectivo en enero 2026. Mariano Fuchila

Sólo siete ciudades del país mantienen el valor del boleto mínimo de colectivo por debajo de los $1.000, según un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA). Mientras tanto, la mayoría ya superó ese precio y varias localidades se acercan o incluso superan los $2.000 por viaje.

El estudio también incluye distintos esquemas tarifarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que no se contabilizan como ciudades individuales; el AMBA Nación presenta la tarifa más baja del país, con $494, el AMBA CABA se ubica en $620 y el AMBA PBA en $688, con un incremento del 4,62%. Esto es un factor clave para considerar la brecha entre el costo del transporte en el área metropolitana y el interior del país.

Asimismo, Aaeta refleja en su informe una variación marcada entre ajustes tarifarios. Mientras que algunas ciudades aplicaron subas importantes —Resistencia y Sáenz Peña aumentaron 45%, Bahía Blanca 30,49% y Oberá un 27,02%—, la mayoría de las ciudades con boleto por debajo de $1.000 no aplicó aumentos en enero.

Colectivos Pasajeros Transporte Publico Mariano Fuchila Los boletos más baratos y más caros del país El relevamiento, que compara las tarifas vigentes en 64 distritos, reveló dónde cuesta más caro el boleto:

Pinamar : $2.625

: $2.625 San Martín de los Andes : $2.300

: $2.300 Pergamino: $2.214 Mientras tanto, las ciudades que en enero de 2026 mantienen el boleto mínimo por debajo de los $1.000 son las siguientes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620 , con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.

, con un aumento del 4,39% respecto del valor previo. La Rioja: $600 , sin aumento.

, sin aumento. Partido de la Costa: $698 , sin aumento.

, sin aumento. Villa Mercedes: $790 , sin aumento.

, sin aumento. General Pico: $800 , sin aumento.

, sin aumento. San Luis: $870 , sin aumento.

, sin aumento. Viedma: $980, sin aumento.

