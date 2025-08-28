La historia de Jacklyn Gise, la madre de Jeff Bezos: invirtió en el emprendimiento de su hijo y se hizo multimillonaria

Una decisión clave la llevó de los desafíos de la maternidad adolescente a manejar una fortuna de millones con impacto global en educación y filantropía.

Durante décadas, millones de personas encontraron inspiración en relatos de superación, pero pocos igualan el recorrido de Jacklyn Gise. Convertirse en madre adolescente no impidió que construyera un legado basado en el coraje y la visión con una gran fortuna en sus espaldas.

A los 17 años, Jacklyn Gise enfrentó el juicio social por quedar embarazada durante la secundaria. A pesar del estigma y las restricciones impuestas por su escuela, decidió continuar con sus estudios mientras criaba sola a su hijo, Jeff.

Con determinación, se convirtió en secretaria, asistió a clases nocturnas y conoció a quien sería su segundo esposo, Mike Bezos . Él adoptó a Jeff y ambos formaron una familia que priorizaba la educación, la disciplina y la curiosidad como motores del progreso.

Cuando Jeff decidió dejar su carrera financiera para lanzar una tienda de libros online, Jacklyn no dudó. Junto a Mike, invirtió 245.573 dólares en Amazon, obteniendo un porcentaje significativo de acciones que luego valdrían miles de millones.

Esa jugada arriesgada no solo les otorgó una fortuna descomunal, sino también la posibilidad de financiar causas sociales, principalmente vinculadas a la educación y el desarrollo juvenil.

El patrimonio de Jacklyn Gise

Aunque mantuvo un perfil bajo, el impacto de Jacklyn fue monumental. Se estima que su patrimonio, junto al de Mike, superó los 30 mil millones de dólares, en gran parte gracias a la revalorización de las acciones de Amazon.

Parte de esa riqueza se destinó a la Fundación Familiar Bezos, desde donde impulsaron proyectos educativos en todo el mundo y realizaron donaciones millonarias a instituciones como el Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle.