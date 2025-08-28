Así fue el crimen de Mariano Barbieri: "Estaba lúcido y repetía que no se quería morir"

El homicida de Mariano Barbieri, Isaías José Suárez, fue sentenciado a 19 años de cárcel por el crimen del ingeniero civil. La agonía de Barbieri y el dolor de su familia.

El 30 de agosto de 2023, Mariano Barbieri , un ingeniero civil de 42 años, fue atacado durante un robo en la Plaza Sicilia y murió poco después de recibir una puñalada en el pecho.

Con la herida abierta, Barbieri alcanzó a caminar hasta una heladería ubicada en la esquina de Avenida Del Libertador y Lafinur. Entró tambaleando, con la remera levantada y pidiendo ayuda , mientras repetía: “No me quiero morir”. Los empleados llamaron de inmediato al 911, pero a pesar de que lo trasladaron con rapidez al Hospital Fernández, los médicos no pudieron revertir la hemorragia interna causada por el cuchillo que perforó su corazón.

Dos años después, la Justicia dictó sentencia: Isaías José Suárez , un cartonero de 31 años con antecedentes por robos, fue condenado a 19 años de prisión . Sin embargo, la decisión judicial estuvo lejos de cerrar la herida. Para los familiares y allegados de Barbieri, el fallo deja más preguntas que certezas.

Mariano Barbieri había egresado como ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires . Vivía en Béccar, junto a su pareja Maricel González Flores, y era padre de Luca , un bebé de apenas dos meses al momento del crimen . Su vida estaba marcada por múltiples pasiones: jugaba al handball en la Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines, practicaba remo , polo y además tenía una faceta emprendedora con un proyecto dedicado a desarrollos sustentables .

Entre sus amigos se lo recordaba como alguien inquieto y entusiasta. Era fanático de la música de Luca Prodan y Sumo, al punto de elegir el nombre de su hijo como homenaje al artista. También mostraba un fuerte compromiso con la política: en las PASO de 2023 había sido fiscal para Javier Milei, convencido de sus ideas libertarias.

En sus redes sociales solía volcar pensamientos personales sobre la libertad, la autenticidad y la importancia de vivir intensamente. Su pareja había dicho en relación a cómo le hablará a su hijo sobre Mariano: “Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno”.

Asesino Mariano Barbieri Isaías Suárez recibió una condena de 19 años de prisión por el asesinato de Mariano Barbieri.

Condena de 19 años para el asesino de Mariano Barbieri

El 28 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 condenó a Isaías José Suárez a 19 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. El juicio duró cuatro meses e incluyó pericias, cámaras de seguridad y el hallazgo del arma blanca con restos de sangre de Barbieri. Un testigo también lo señaló como el agresor y las marcas de forcejeo en su cuerpo coincidieron con lo que sufrió la víctima.

El fiscal Nicolás Amelotti había pedido prisión perpetua bajo la figura de homicidio agravado criminis causae, asegurando que Suárez apuñaló a Barbieri para garantizar la impunidad del robo. Pero la decisión de los jueces fue distinta: dos de ellos votaron por una condena intermedia y solo el magistrado Matías Buenaventura acompañó el pedido de perpetua.

La familia de Barbieri anunció que apelará el fallo. “Nada lo devuelve”, dijo con crudeza Carlos, el padre de Mariano, al salir de Tribunales. La pareja de la víctima y su hermano Fernando también expresaron que el dolor no se apaga con la condena y que Luca crecerá sin su papá, una herida que ninguna sentencia puede reparar.