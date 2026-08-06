El rey de España recibió al presidente de Ceuta y respaldó el reclamo por mayor seguridad fronteriza

Felipe VI mantuvo una reunión de urgencia con Juan Jesús Vivas para analizar la situación en Ceuta, mientras el gobierno local insiste en que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente frente a la llegada masiva de inmigrantes.

Felipe VI recibió al presidente de Ceuta en Mallorca para seguir de cerca la crisis migratoria que atraviesa el enclave español en África.

E l rey de España, Felipe VI , recibió este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en medio de la crisis migratoria que sufre la península española en territorio africano y con frontera con Marruecos. El encuentro se dio en un marco de emergencia en el Palacio de Marivent , en Mallorca, como la forma más rápida de intercambiar información de primera mano sobre lo ocurrido.

Originalmente, la intención del rey Felipe era visitar Ceuta como una muestra de apoyo total a Vivas, aunque finalmente no se concretó el viaje del monarca porque el gobierno español debía autorizar la visita, algo que negó hacer.

En los días previos, Felipe VI siguió la evolución de la crisis a través de conversaciones telefónicas con el propio Vivas, el presidente de Melilla, el jefe del Gobierno español y el líder opositor Alberto Núñez Feijóo . Según trascendió, la Casa Real ya había manifestado durante el fin de semana su "gran preocupación e indignación" por los hechos ocurridos en la frontera.

Durante esos contactos, el rey remarcó la necesidad de responder con "unidad y firmeza" , trasladar el respaldo del Estado a la población de Ceuta y evitar que una situación de estas características vuelva a repetirse.

La reunión se llevó a cabo mientras la ciudad intenta recuperar la normalidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , informó que 72.000 inmigrantes llegaron a Ceuta durante la crisis de la semana pasada y que cerca de 70.000 ya regresaron o abandonaron territorio español.

Horas antes del encuentro con Felipe VI, Vivas expuso la situación de Ceuta ante una comisión del Parlamento Europeo, donde sostuvo que la respuesta del Estado todavía no alcanza para hacer frente a la emergencia.

"Aún no se han desplegado los cuerpos y fuerzas de seguridad con la intensidad que requiere lo que estamos viviendo. Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía", afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de refuerzos en los servicios de Extranjería, al señalar que no cuentan con los recursos suficientes para agilizar los expedientes de rechazo en frontera.

Además, describió el impacto humanitario que dejó la crisis. Según expuso ante los eurodiputados, unas 100 personas murieron durante la entrada masiva registrada la semana pasada y entre 3.000 y 5.000 inmigrantes permanecen todavía en Ceuta, una situación que mantiene desbordados los centros de recepción y agrava la emergencia humanitaria.

Frente a ese escenario, Vivas reclamó más efectivos de seguridad, un mayor refuerzo para los servicios de acogida y una participación más amplia de las agencias de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de la crisis. También advirtió que la ciudad permanece "lejos de la normalidad" y que el clima de incertidumbre continúa pese al paso de los días.

"He tenido el honor de ser recibido por Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. Le he trasladado la situación de Ceuta y la necesidad de recuperar la normalidad. Agradezco su cercanía, apoyo y cariño hacia todos los ceutíes", escribió Vivas en su cuenta de X tras el encuentro.