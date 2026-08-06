El titular de la UIA cruzó a Luis Caputo por calificar de "tarados" a quienes defienden a la industria: "No ayuda al diálogo"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió este jueves a Luis Caputo luego de que el ministro de Economía cuestionara a “los tarados que hablan de la industria” . “No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”, dijo.

Para el ejecutivo, la defensa de la industria “no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica” ni con abogar por la baja de inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía. “Argentina necesita una industria competitiva, integrada al mundo y capaz de exportar”, recalcó en declaraciones a Radio Mitre.

Rappallini señaló que desde la UIA vienen planteando los "problemas que afectan la competitividad" como los componentes impositivos, laborales, de infraestructura y financiamiento. También apuntó contra "la competencia desleal que está impactando fuerte, el bajo consumo que tenemos y la caída de actividad en muchos sectores industriales ”, enumeró.

Las declaraciones de Rappallini llegan luego de que Caputo arremetiera contra la industria por los valores de los productos locales. “ Todos los boludos como nosotros pagamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo que valía. Una prenda valía 10 veces más, un celular valía tres veces más, si pinchabas una goma, cuatro; si comprabas un auto, eran dos veces", dijo

Además, cuestionó que, pese abonar "un cuádruple de lo que valía" un producto de los subsidios a la energía, "la industria cayó 10%". "Para todos los tarados que hablan de la industria”, dijo Caputo.

La respuesta de Martín Rappallini a Luis Caputo

“No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto”, aclaró el titular de la Unión Industrial e indicó que en el país continúan rigiendo impuestos a la exportación cuando en el mundo, según su consideración, esas operaciones están siendo cada vez más subsidiadas.

En ese sentido, pidió "empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y en exportaciones". Y dejó en claro que, más allá de las coincidencias con el plan económico, continuarán reclamando en pos del sector: “Nosotros vamos a seguir defendiendo la industria con mucha firmeza y también una Argentina que sea estable, con menos inflación, competitiva. Nosotros estamos convencidos de que la industria es fundamental para el desarrollo. Y creemos también que es fundamental tener una Argentina ordenada”.

Luego señaló que mantienen abierto el diálogo con el Gobierno “desde hace muchos meses” en busca de lograr una rebaja en los impuestos para el sector. "No estamos pidiendo privilegios, y no estamos pidiendo tampoco ni devaluaciones, estamos pidiendo tener mayor competitividad e igualdad de condiciones", dijo y explicó que actualmente hay "tasas de interés altas y costo fiscal mucho más alto”.