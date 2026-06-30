El Mundial 2026 rompe récords en las casas de apuestas de EEUU y ya supera al Super Bowl

Los tres partidos con mayor volumen de apuestas en el torneo fueron los de la selección local, en una señal de entusiasmo del público estadounidense. Francia y Argentina se perfilan como favoritas, pero otras selecciones también concentran apuestas de quienes buscan la sorpresa.

Las casas de apuestas han visto superadas sus proyecciones para el Mundial 2026, impulsadas en gran medida por la favorable actuación de la selección de Estados Unidos y su participación como anfitrión.

Los operadores de casas de apuestas anticipaban que el Mundial 2026 establecería nuevos récords, gracias a una combinación de diversos factores. En un primer plano, el evento deportivo más popular del mundo se juega en Norteamérica, por lo que las audiencias estadounidenses pueden ver los partidos en su horario habitual. Además, cuenta con la que quizá sea la selección estadounidense de fútbol más talentosa y prometedora de su historia. Por si fuera poco, EEUU ganó los primeros dos partidos que disputó de manera categórica.

Mark Bickerdike, director de apuestas de fútbol de Caesars Sportsbook, señaló que “ creo que ha superado nuestras expectativas” . El director de DraftKings Sportsbook, Johnny Avello, aseguró que las apuestas en el Mundial, cuya fase de eliminación comenzó el pasado domingo, han alcanzado el mismo nivel que el popular Torneo de la NCAA del baloncesto universitario.

Avello destacó que “podría ser el evento más grande del año cuando todo esto termine”. Y agregó: “El March Madness se desarrolla a lo largo de tres semanas y recauda bastante dinero. Esto está llegando a ese nivel. Además cruzó un paralelismo clave: “Deja al Super Bowl muy atrás. Un partido, un día. Esto es mucho más grande”, añadió.

Por su parte, Christian Cipollini, gerente de trading de BetMGM Sportsbook, comentó que el enorme interés por el equipo de Estados Unidos no ha hecho más que crecer. Los norteamericanos juegan el miércoles por la noche contra Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California, por un lugar en los octavos de final.

De cara al próximo encuentro, Cipolllini expresó que “en este Mundial, nuestros tres partidos con más apuestas han sido los tres partidos de Estados Unidos. Este partido se perfila como una tormenta perfecta en la que Estados Unidos se ve muy bien. Hay mucha expectativa alrededor del equipo”. “Espero que ese sea el partido de fútbol en el que más dinero se apueste en la historia en BetMGM”, concluyó Cipollini.

¿Argentina y Francia nuevamente?

Las tres principales casas de apuestas colocan a la Francia de Mbappé como favorita, aunque la Argentina de Messi, vigente campeona, le sigue de cerca. Ubicadas en lados opuestos del cuadro, una posible final entre ambas sería la revancha del histórico duelo de hace cuatro años.

messi mbappe mundial

En BetMGM, el 15,3% de los boletos han sido para Francia, la mayor cantidad de cualquier país, con apuestas que representan el 20,4% del monto. La cifra está apenas por debajo que la de España, que ha captado el 20,5% del volumen apostado, la mayor parte antes del inicio del torneo.

La búsqueda de las sorpresas

Los estadounidenses tienen especial predilección por aquellos países que puedan sorprender y meter un batacazo que nadie tenga en los planes. Una buena historia en contra de todo pronóstico. En ese marco, están colocando apuestas por algunos equipos con muy pocas probabilidades de éxito.

Avello explicó que " los apostadores les gusta poner una pequeña cantidad de dinero en esos equipos”. Y agregó: “Por supuesto, ese riesgo es alto para nosotros porque no se necesita de mucho. Una apuesta de u$s5 al Congo es un pago de 5.000. Tomas bastantes de esas y los casinos quedarían bastante expuestos”.

Otros dos casos que están recibiendo numerosas apuestas son Colombia y Suiza. “Colombia se ve realmente peligrosa, y está recibiendo mucho apoyo”, indicó Avello. “Jugaron sus primeros dos partidos en México, que fueron como partidos de local para ellos" agregó.

Colombia

En cuanto al elenco suizo, señaló que “a la que nadie menciona es a Suiza, y son uno de esos equipos que me recuerdan a un club. Lo digo en términos positivos porque se conocen muy bien entre ellos. Muchos de estos equipos del Mundial se arman sobre la marcha y no han jugado mucho tiempo juntos. Suiza tiene jugadores que han disputado 80, 100 partidos juntos”.

¿Triunfo norteamericano?

Si los estadounidenses logran lo impensable y ganan el Mundial, las casas de apuestas sufrirán un duro golpe financiero.

Estados Unidos ha mejorado sus momios de 50-1 a 25-1 en BetMGM, y los estadounidenses están 30-1 en Caesars y 33-1 en DraftKings.

estados unidos EEUU se adelanta ante Australia al comienzo del partido.

“Si Estados Unidos hubiera llegado a trompicones a la ronda de eliminación directa, nuestra exposición probablemente no sería tan alta”, señaló Cipollini. “Pero el hecho de que se han visto bien hace que haya mucha gente que diga: ‘Sí tienen una oportunidad’. Es en casa. Es fácil convencerse de algo que, en el fondo, todos queremos que pase”.