Brasil despierta al gigante: el "agujero de oro" que promete devolver al país su gloria mundial

La cooperativa local planea reactivar Serra Pelada con técnicas de minería moderna y regulada, buscando generar empleos e inversiones.

El Gobierno cerró la mina en 1992, por cuestiones de seguridad.

Brasil se prepara para reactivar Serra Pelada , la histórica mina de oro que en los años 80 se convirtió en símbolo de riqueza y ambición .

Después de más de tres décadas de inactividad, el yacimiento despierta un nuevo interés: las reservas del metal siguen siendo grandes y podrían impulsar la economía regional, generar empleo y atraer inversores .

El gobierno de Pará y la cooperativa local planean reactivar la extracción bajo estándares más modernos, cumpliendo regulaciones ambientales y laborales, para evitar repetir los errores del pasado, cuando la fiebre del oro provocó deforestación, contaminación de ríos por mercurio y accidentes trágicos. A continuación, conocé los detalles.

“Estamos a tres metros del oro” , dice a EFE Chico Osório , minero de 62 años y veterano de la fiebre del oro de los 80, mientras observa un pozo artesanal que él y otros obreros abrieron cerca del cráter histórico.

Se estima que el original, que supera los 150 metros de profundidad , está parcialmente inundado y luce como un lago tranquilo, pero bajo su superficie aún se concentran potenciales reservas.

En 1982, el hombre llegó al lugar atraído por los rumores de riqueza y conoció un fenómeno: más de 80.000 personas excavaban en un agujero de 1,6 km de largo, 1 km de ancho y más de 200 metros de profundidad, cargando sacos de hasta 50 kilos por escaleras que llamaban “Adiós mamita” por su peligro.

serra pelada2

Osório logró extraer casi 700 kilos de oro, que invirtió en bienes, avionetas y equipos, aunque su fortuna se perdió cuando el banco quebró.

Luego, el Gobierno cerró la mina en 1992 por cuestiones de seguridad y, ahora, la cooperativa que administra las tierras de Serra Pelada enfrenta un escenario complejo: acumula una deuda laboral de 51 millones de reales (10 millones de dólares), lo que mantiene suspendidos sus permisos de operación y retrasa cualquier plan formal de reapertura.

Deuzita Rodrigues, su presidenta, asegura que mantiene un acuerdo con una empresa privada para reiniciar la extracción en las 100 hectáreas bajo control legal, utilizando métodos modernos y sin recurrir a prácticas contaminantes.

"Mi deseo es que la mina vuelva a funcionar; hay una riqueza incalculable aquí debajo", señaló a la agencia de noticias.

serrapelada

Chico, por otro lado, y a pesar de a usar muleta, desciende por una hamaca improvisada para supervisar el avance, mientras otros trabajadores operan de manera clandestina, usando técnicas que preocupan a las autoridades, como la separación del oro con mercurio.

"Lo más difícil es llegar al yacimiento; después de eso, no faltará dinero, ni bien equipo“, asegura.

serra pelada1

El regreso de Serra Pelada: ¿puede esta mina legendaria salvar la economía brasileña?

Serra Pelada es un motor potencial para la economía de Pará y Brasil, aunque cooperativa local enfrenta una deuda laboral que mantiene congelados los permisos de extracción. Sin embargo, grupos de inversionistas, empresas mineras y hasta sectores políticos locales impulsan la idea de reactivación.

Argumentan que una explotación regulada podría generar miles de empleos formales, mejoraría la infraestructura y aumentaría la recaudación fiscal.

Los planes contemplan métodos controlados y el uso de tecnología moderna de minería industrial: perforación y voladura mecanizada, extracción y procesamiento sin mercurio, cumpliendo las normas ambientales actuales.

Pero, el proyecto todavía enfrenta una fuerte oposición por parte de organizaciones ambientales, comunidades indígenas y ONGs que alertan sobre el impacto en la biodiversidad del Amazonía.

Ni petróleo, ni industria: la riqueza incalculable que estuvo oculta por décadas bajo el barro de la Amazonía

Aunque Brasil siempre basó su economía en la explotación de madera, petróleo y recursos agrícolas, Serra Pelada demuestra que el subsuelo guarda gran potencial. Las últimas exploraciones geológicas indican que todavía existen reservas de oro grandes, profundas y con un grado de pureza que las hace atractivas para la minería moderna.

El precio internacional del oro, que se mantiene en niveles altos desde 2025, convierte estos lotes en un recurso económico estratégico.

Sin embargo, la mina permanece oficialmente cerrada y las autoridades exigen el cumplimiento de la legislación ambiental, incluyendo la eliminación de prácticas contaminantes y la recuperación de tierras degradadas, antes de permitir cualquier actividad.

A su vez, la presión de grupos que operan de forma clandestina muestra que el recurso sigue siendo codiciado y económicamente viable. Pequeñas extracciones se venden semanalmente en el mercado local, demostrando que la riqueza no se agotó.