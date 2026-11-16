Desde el martes 17 de noviembre comenzarán a cotizar cuatro nuevos fondos que permitirán acceder a compañías tecnológicas chinas, grandes empresas de India, acciones estadounidenses de pequeña capitalización y al negocio global de la inteligencia artificial.

Los cuatro nuevos Cedears de ETF amplían las alternativas para invertir desde Argentina en empresas de China, India y Estados Unidos, además de compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

La oferta de Cedears vuelve a ampliarse en el mercado argentino con la incorporación de cuatro nuevos fondos cotizados (ETF) que permitirán a los inversores acceder a distintas regiones, sectores y estrategias de inversión internacionales . Los instrumentos comenzarán a negociarse este martes 17 de noviembre.

La nueva camada anunciada por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) incorpora el Invesco China Technology ETF (CQQQ), el iShares MSCI India ETF (INDA), el Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) y el Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) . Con estas incorporaciones, el mercado local pasará a contar con más de 400 Cedears disponibles para operar.

Los cuatro fondos ofrecen exposiciones diferentes dentro del mercado global. Mientras CQQQ permite invertir en las principales plataformas tecnológicas de China y en su industria de semiconductores, INDA concentra su cartera en grandes compañías de la economía india . Por su parte, XSMO incorpora una estrategia orientada a empresas estadounidenses de menor capitalización que registran un fuerte impulso bursátil, e IGPT reúne compañías que participan en distintos eslabones del desarrollo de la inteligencia artificial.

La ampliación llega en un contexto en el que los inversores internacionales evalúan las perspectivas de crecimiento de los mercados emergentes, la sostenibilidad de las valuaciones tecnológicas y el impacto de las tasas de interés sobre las empresas de menor tamaño. Aunque los cuatro instrumentos permiten diversificar las inversiones fuera de Argentina, sus composiciones muestran diferencias importantes en términos de concentración, exposición sectorial y sensibilidad al ciclo económico.

El Invesco China Technology ETF (CQQQ) , que llegará con un ratio de 10 Cedears por cada participación del fondo estadounidense, replica el índice FTSE China Incl A 25% Technology Capped . Su objetivo es seguir el desempeño de empresas tecnológicas chinas , incluidas compañías que cotizan en Hong Kong y en el mercado continental.

A diferencia de otros fondos tecnológicos concentrados en fabricantes de chips, una parte importante de su cartera está vinculada con plataformas digitales, comercio electrónico y servicios de internet. Entre sus principales posiciones aparecen PDD Holdings (12,14%), Meituan (11,19%) y Tencent (10,85%), que en conjunto representan aproximadamente el 34% del portafolio.

PDD Holdings opera Pinduoduo y Temu, dos plataformas de comercio electrónico orientadas a los mercados chino e internacional. Meituan se especializa en entregas a domicilio, reservas y servicios locales, mientras que Tencent concentra sus negocios en videojuegos, redes sociales y pagos digitales a través de aplicaciones como WeChat. A ellas se suma Baidu (6,75%), uno de los principales buscadores de China, que también desarrolla inteligencia artificial, servicios en la nube y tecnologías de conducción autónoma.

Temu, la plataforma de comercio electrónico internacional de PDD Holdings, una de las principales empresas que integran el nuevo Cedear de ETF tecnológico chino (CQQQ).

El fondo también ofrece exposición a la industria china de semiconductores. Dentro de este segmento aparecen Hua Hong Semiconductor (2,16%), especializada en fabricación de chips, y Cambricon Technologies (2,13%), dedicada al diseño de procesadores y aceleradores para inteligencia artificial.

Esta combinación permite participar tanto del negocio digital orientado al consumidor chino como de los esfuerzos del país por desarrollar capacidades tecnológicas propias. Sin embargo, también introduce riesgos relacionados con la regulación doméstica, la evolución del consumo y las restricciones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos.

India gana espacio entre los mercados emergentes con INDA

El iShares MSCI India ETF (INDA) tendrá un ratio de 10 a 1 y permitirá acceder a una cartera de acciones de grandes y medianas empresas indias. El fondo replica el índice MSCI India, diseñado para representar aproximadamente el 85% del universo accionario del país.

A diferencia de CQQQ, su composición no está limitada a una sola industria. El fondo reúne compañías de servicios financieros, energía, telecomunicaciones, tecnología, consumo e infraestructura, lo que permite obtener una exposición más amplia al desempeño de la economía india.

Entre sus mayores posiciones se encuentran HDFC Bank (6,72%) e ICICI Bank (6,15%), dos de las principales entidades financieras del país. A ellas se suma Axis Bank, con una participación del 2,14%, lo que refleja el peso del sistema bancario dentro de la cartera.

Por fuera del sector financiero aparecen Reliance Industries (5,65%), uno de los mayores conglomerados de India, con actividades en petróleo, petroquímica, telecomunicaciones y comercio minorista. También se destaca Bharti Airtel (4,33%), una de las principales operadoras de telefonía móvil e internet del país, mientras que Infosys (2,55%) se especializa en desarrollo de software, consultoría tecnológica y transformación digital para empresas.

Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries y uno de los hombres más ricos de India, lidera uno de los principales conglomerados del país.

También integran el fondo Mahindra & Mahindra, vinculada con la industria automotriz, y Larsen & Toubro, un grupo industrial con actividades en ingeniería, construcción e infraestructura.

La particularidad de INDA es que permite posicionarse sobre distintos motores de crecimiento de India, desde la expansión del crédito y el consumo interno hasta la inversión en infraestructura y la exportación de servicios tecnológicos.

No obstante, el desempeño del fondo dependerá tanto de la evolución de la economía india como de las valuaciones de sus principales compañías, la moneda local y las condiciones internacionales de financiamiento. A diferencia de un ETF diversificado entre países emergentes, INDA concentra el riesgo geográfico en un solo mercado.

Empresas pequeñas de EEUU: cómo funciona la estrategia de XSMO

El Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO), con un ratio de 15 a 1, incorpora una estrategia diferente a las anteriores. El fondo replica el índice S&P SmallCap 600 Momentum, integrado por 120 acciones seleccionadas entre las compañías del S&P SmallCap 600 que presentan los mayores indicadores de impulso bursátil.

El concepto de "momentum" se basa en identificar acciones que registraron un comportamiento relativo favorable en el mercado. En lugar de seleccionar empresas exclusivamente por sus valuaciones o perspectivas de beneficios, esta estrategia prioriza la fortaleza reciente de sus cotizaciones frente a otras compañías del mismo universo.

Entre sus principales posiciones aparecen Viasat (4,11%), una compañía estadounidense que proporciona servicios de internet y comunicaciones por satélite, Victoria's Secret (3,72%), especializada en la venta de lencería, ropa íntima y productos de belleza, y Protagonist Therapeutics (2,81%), una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de medicamentos para enfermedades inflamatorias y hematológicas.

Victoria's Secret, la reconocida marca estadounidense de lencería y productos de belleza, integra la cartera del nuevo Cedear de ETF XSMO.

La cartera también incluye Ligand Pharmaceuticals (2,22%), Ryman Hospitality Properties (2,11%) e International Seaways (1,93%), cuyos negocios abarcan desde el desarrollo farmacéutico y la hotelería hasta el transporte marítimo.

Esta diversidad sectorial es una de las características del fondo. A diferencia de un ETF concentrado en tecnología o inteligencia artificial, XSMO puede modificar considerablemente su exposición a distintas industrias en función de cuáles sean las acciones que exhiban un mayor impulso en sus precios.

La estrategia también presenta riesgos particulares. Las compañías de pequeña capitalización suelen ser más sensibles a las condiciones crediticias, al costo del financiamiento y a la evolución de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, las estrategias de momentum pueden experimentar correcciones importantes cuando se revierten las tendencias que impulsaron previamente las cotizaciones.

Inteligencia artificial: AMD, Meta, Alphabet y Nvidia lideran IGPT

El cuarto instrumento es el Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT), que llegará con un ratio de 10 a 1 y replica el índice STOXX World AC NexGen Software Development.

El fondo busca ofrecer exposición a empresas de distintos mercados cuyos productos y tecnologías participan en el desarrollo de software de nueva generación e inteligencia artificial. Su cartera combina fabricantes de semiconductores, proveedores de memoria y grandes compañías de plataformas digitales.

Entre sus principales posiciones aparecen Advanced Micro Devices (AMD), con una participación del 10,16%, especializada en el diseño de procesadores y chips para inteligencia artificial, y Meta Platforms (9,54%), propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. También se destacan Alphabet (8,52%), matriz de Google, Micron Technology (7,63%), fabricante de memorias para computadoras y centros de datos, y Nvidia (7,15%), líder en procesadores utilizados para inteligencia artificial. En conjunto, estas cinco compañías representan aproximadamente el 43% de la cartera del fondo.

AMD, uno de los principales fabricantes de procesadores y chips para inteligencia artificial, lidera la cartera del nuevo Cedear de ETF IGPT.

La composición permite identificar distintas etapas de la cadena de valor de la inteligencia artificial. AMD y Nvidia desarrollan procesadores y aceleradores utilizados en sistemas de cómputo avanzado, mientras que Micron participa en la fabricación de memorias necesarias para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Por su parte, Alphabet y Meta combinan importantes inversiones en infraestructura tecnológica con el desarrollo de modelos, herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial integradas a sus negocios.

La exposición también se extiende a Asia, con empresas como MediaTek (3,77%), fabricante taiwanés de semiconductores, y SK Hynix (3,49%), uno de los principales proveedores mundiales de memorias utilizadas en centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

De esta manera, IGPT ofrece una alternativa para invertir en el crecimiento de la industria sin depender exclusivamente de una compañía. Sin embargo, su elevada concentración en grandes empresas tecnológicas implica que la diversificación por cantidad de acciones no elimina la exposición al ciclo de inversión en inteligencia artificial.

El principal interrogante para este segmento continúa siendo la capacidad de las empresas para transformar las fuertes inversiones en infraestructura y capacidad de cómputo en ingresos y beneficios sostenibles. Una eventual desaceleración del gasto tecnológico, junto con valuaciones exigentes o tasas de interés elevadas, podría afectar simultáneamente a varias de las principales posiciones del fondo.