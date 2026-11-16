El Presidente vinculó la baja del indicador con el equilibrio fiscal y planteó que el próximo año los argentinos deberán elegir entre "el pasado" y "la libertad". También defendió la reducción de impuestos y el rol del sector privado.

El presidente Javier Milei disertó este lunes en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) , dónde aseguró que la Argentina no podrá reducir el riesgo país hasta que los ciudadanos dejen atrás lo que denominó "orcolandia" . "Para bajar el riesgo país lo que se necesita es tener equilibrio fiscal", sostuvo durante una exposición ante empresarios en el Hotel Alvear.

En ese marco, cuestionó el historial económico del país y afirmó que " hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a 'orcolandia' van a seguir teniendo riesgo país".

"Pero lo maravilloso es que depende de los argentinos", agregó el mandatario, quien también planteó un escenario de cara a las elecciones del próximo año y contrapuso dos alternativas políticas: "El año que viene los argentinos van a tener de un lado a todo el pasado, a todos los que fracasaron, a todos con las mismas ideas que vienen fracasando desde hace 100 años. Que tienen todo el pasado por delante".

"Pero por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado, con más o menos grado de orco y, por otro lado, van a tener la opción de la libertad", completó.

Durante su exposición, el Presidente también destacó la reducción de impuestos impulsada por su gestión y aseguró que el Gobierno les devolvió a los argentinos más de u$s25.000 millones . "Eso no lo hizo ningún Gobierno, lo hicimos nosotros", sostuvo. Además, reafirmó su postura contra la presión tributaria: "Sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aún como jefe de Estado".

En ese sentido, lanzó una de las frases centrales de su discurso: "Se terminó la estafa de la mentira del Estado en la Argentina". Al profundizar sobre la política tributaria, afirmó que su gestión es "el único gobierno de la historia argentina que en 3 años ha bajado casi 4 puntos del PBI en impuestos". "Eso no lo hizo nadie, no lo vieron nunca en la historia", agregó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) 2026. pic.twitter.com/5YSwRlNqTf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 17, 2026

Por otra parte, se refirió a la situación monetaria y reconoció que, aunque la cantidad de dinero se encuentra "fija hace un año, todavía tenemos inflación". Para el mandatario, esto significa que persiste un problema de "sobrante monetario". En esa línea, cuestionó a quienes proponen una política monetaria activa y comparó esa alternativa con "llamar a Nerón para apagar un incendio".

"Quieren devaluar. Desde que ganamos las elecciones compramos más de 20 mil millones de dólares; si quieren en lo que va del año 17 mil millones de dólares. Si no hubiéramos comprado todos esos dólares, el tipo de cambio estaría con suerte en 1000", explicó.

El rol de los empresarios y el ejemplo de Elon Musk

Milei también sostuvo que "el motor fundamental del crecimiento económico es el espíritu empresarial" y consideró que la clave para impulsar la actividad "está en generar ahorro e inversión". Para alcanzar esos objetivos, planteó que es necesario "respetar los derechos de propiedad". "Lo que hemos hecho en este gobierno desde el primer día ha sido poner en el centro de la escena el derecho de propiedad", añadió.

En ese marco, recordó su primer encuentro con el empresario sudafricano Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX. "Si hay algo que a mí me sorprendió de la primera reunión que tuve con Elon Musk fue que nos sentamos y lo primero que me dijo fue 'yo me levanto todos los días viendo qué problema le puedo arreglar a la gente'", relató.

"Es decir, no está pensando en hacer un producto que le gusta a él y encajárselo a la gente. No, está mirando qué es lo que quiere la gente y en función de eso le desarrolla el producto", señaló.

En esa línea, consideró que "la clave es tener empresarios que se la jueguen, tipos que vean qué problemas le pueden resolver a la gente". Y agregó que, cuando ofrecen bienes de mejor calidad a precios más bajos, se convierten en "benefactores sociales".

Milei recordó la discusión interna por el protocolo antipiquetes

Durante su exposición, el mandatario también recordó las diferencias que hubo dentro de su Gobierno cuando se debatió la implementación del protocolo antipiquetes, presentado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2023.

Según relató, cuando Bullrich le acercó la propuesta, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se oponían a su aplicación. "Posse no quería (implementarlo), y Villarruel menos", recordó Milei, quien también señaló que "hubo un evento bastante fuerte de discusión".

El Presidente explicó que, ante las diferencias, decidió consultar directamente a Bullrich sobre la necesidad de avanzar con la medida. "Yo le pregunté a Bullrich, porque la verdad que yo no soy especialista en estos temas, y le dije: '¿Usted necesita esto?'. Bueno, así como me lo dio, se lo di al de Legal y Técnica y le dije 'hágalo'", relató.