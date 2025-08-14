Licitación extraordinaria: Luis Caputo busca reabsorber unos $6 billones que quedaron afuera en última colocación Por Carlos Lamiral







El Gobierno le ofrecerá a los bancos un bono que ajusta por la tasa de interés que pagan los plazos fijos mayoristas. El BCRA los obligará a integrar encajes.

El Ministerio de Economía le dará bonos a los bancos que a su vez debenerán "entregar" al BCRA.

El próximo lunes cuando abran los mercados los estrategas de los bancos van a tener que ir casi como obligados a prestarle al Ministerio de Economía los fondos que no le quisieron renovar el miércoles en el último llamado a licitación formal donde el "rollover" fue del 61%.

Y es que en la última licitación sobre un total de vencimiento de unos $15 billones se renovaron unos $9,1 billones. Es decir, que el Ministerio va a tratar de absorber unos $6 billones. Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a Ámbito, que procurarán tomar todos los fondos que se presenten al llamado y por ello en esta oportunidad no se fijaron máximos como en el anterior llamado.

Es de recordar que este miércoles el mercado esperaba que no hubiera un nivel del 100%, el rollover , pero el 61% quedó bajo. En ese llamado, se trató de poner límite a la cantidad de bonos a menos de un mes de plazo, para instar a una baja de la tasa y por otro lado, estirar plazos de vencimiento con otras opciones, entre ella una TAMAR que tuvo buena demanda.

La operación se va a liquidar el lunes próximo debido ya que el viernes 15 es feriado. En el Gobierno señalan que los pesos excedentes de la licitación “serán absorbidos de manera inmediata”.

“En este caso, serán absorbidos mayoritariamente vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo a través de una nueva licitación del Tesoro”, anticipó el director del Banco Central, Federico Furiase, a través de la red social X.

Uno de los riesgos del excedente de pesos es que se vaya al dólar, lo que generaría una nueva suba del tipo de cambio. Pero lo que va a ocurrir es que por una ventanilla le van a estar dando a los bancos bonos que tendrán que entregar en otra ventanilla del Banco Central para cumplir regulaciones de inmovilidad de dinero. Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, informó que el Gobierno ofrecerá una letra TAMAR al 28 de noviembre exclusivamente para bancos y con cartera propia. La letra paga la misma tasa de interés para un plazo fijo mayorista. Es como si el banco constituyera un plazo fijo en el mercado, más un diferencial que marcará el precio de corte. Bancos descontentos El nuevo frente de tormenta para el Gobierno estaría entre los bancos que están molestos con los llamados fuera de programa, pero además, con el hecho de que les agreguen una norma de encaje con bonos que no quisieron comprar hace apenas 24 hs. "El BCRA y Tesoro fijan las reglas y el sistema y los mercados se ajustan a eso", dijeron fuentes del sistema financiero a Ámbito.