Elon Musk cobrará a los nuevos usuarios de red social X: a qué países afecta

Elon Musk anunció que cobrará 1 dólar a los nuevos usuarios de la plataforma en Filipinas y Nueva Zelanda. El programa, llamado "Not a Bot" (no un robot), tiene como objetivo reducir el número de bots (cuentas automatizadas) y limitan así "el spam y la manipulación" de la red social.

El pago de esa suscripción simbólica anual "no está pensada para generar ganancias", dice la compañía, sino porque las suscripciones “han demostrado ser la principal solución que funciona a escala” en contra del uso de bots.

La plataforma permitirá aún la creación de nuevas cuentas sin el pago de la suscripción, pero no podrán interactuar: ni publicar, ni dar me gusta, ni republicar. Las únicas opciones permitidas para las nuevas cuentas gratuitas serán de “solo lectura” y seguir cuentas. Los bots podrán, aparentemente, seguir usándose para hinchar las cifras de seguidores, pero ya no para difundir contenido.