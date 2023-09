Elon Musk adelantó que podría cobrar por el uso de Twitter (X)

ELON MUSK XAI.jpg

Asimismo, Musk también detalló que cada vez que un usuario cree un 'bot', no podrá hacerlo con el mismo método de pago, si no que necesitaría uno nuevo. No obstante, no se ha concretado cuánto costaría exactamente mantener una cuenta de X activa, ya que solo ha incidido en que será "una cantidad muy pequeña de dinero".