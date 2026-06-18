Elon Musk ganó en solo 24 horas más que Warren Buffett en toda su vida + Agregar ámbito en









El salto patrimonial consolidó además a Elon Musk como el primer billonario (trillionaire en la escala estadounidense) de la historia.

El salto patrimonial consolidó a Elon Musk como el primer billonario de la historia.

Elon Musk volvió a romper récords de riqueza. El fundador de SpaceX y Tesla sumó aproximadamente u$s164.000 millones a su patrimonio en apenas una jornada, una cifra superior a la fortuna total que Warren Buffett construyó durante más de siete décadas de inversiones.

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El extraordinario salto patrimonial se produjo tras el exitoso debut bursátil de SpaceX, que se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia. La compañía aeroespacial alcanzó una valuación cercana a los u$s2,1 billones después de que sus acciones subieran cerca de 20% en su primera rueda de cotización.

La magnitud del movimiento sorprendió incluso a Wall Street. De hecho, Anthony Pompliano, inversor y analista del sector tecnológico, fue quien destacó que Musk ganó en un solo día más dinero del que Buffett acumuló en toda su carrera como inversor.

Elon Musk rompe récords de fortuna El salto patrimonial consolidó además a Musk como el primer billonario (trillionaire en la escala estadounidense) de la historia. Gracias a su participación cercana al 38% en SpaceX, el empresario vio cómo su riqueza superaba ampliamente el umbral del billón de dólares, impulsada también por sus participaciones en Tesla, Neuralink y otras compañías tecnológicas.

musk trillon El salto patrimonial consolidó además a Elon Musk como el primer billonario (trillionaire en la escala estadounidense) de la historia.

La comparación con Buffett resulta especialmente llamativa por las diferencias entre ambos modelos de creación de riqueza. El legendario inversor de Berkshire Hathaway construyó una fortuna cercana a los u$s160.000 millones mediante décadas de inversiones en empresas consolidadas, reinversión de ganancias y una estrategia basada en el valor a largo plazo. Musk, en cambio, ha visto crecer su patrimonio a una velocidad sin precedentes gracias a la revalorización de compañías vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial y la exploración espacial. El fenómeno refleja también el entusiasmo que despiertan actualmente las empresas relacionadas con la inteligencia artificial y el espacio. El debut de SpaceX no solo elevó la fortuna personal de Musk, sino que marcó un nuevo récord para los mercados financieros, al recaudar u$s75.000 millones y alcanzar una valuación superior a la de muchas de las compañías más grandes del mundo. Mientras Buffett es considerado el símbolo de la inversión paciente y disciplinada, Musk se convirtió en el emblema de una nueva era en la que los avances tecnológicos pueden generar incrementos de riqueza de una magnitud nunca vista.