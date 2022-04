Elon Musk tuitea con argentinos: desde un joven que le pidió un servicio "más barato" hasta Gerardo Morales

Twitter Blue, lanzado en junio de 2021, es el primer servicio de suscripción de Twitter y brinda acceso exclusivo a funciones premium. Pero lo llamativo es que este servicio no está disponible para todos los países. Se encuentra habilitado en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En una publicación de Twitter, el jefe del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc sugirió que los usuarios que se registraron en Twitter Blue deberían pagar mucho menos de u$s2.99 por mes y deberían obtener una marca de verificación para la autenticación, así como la opción de pagar en moneda local.

En ese momento, un usuario argentino @GonzaAbalos le propuso le escribió: "Please make it cheaper por Argentina. An entire family eats for $3 here" (por favor, hazlo más barato para la Argentina. Una familia entera come por u$s3 acá". Sin evadir el comentario, el multimillonario respondió: "Yes, should be proportionate to affordability & in local currency" (Sí, debe ser proporcional a la asequibilidad y en moneda local). Automáticamente, atento al boom de criptomonedas en nuestro país sugirió: "Maybe even an option to pay in Doge? (¿Quizás incluso una opción para pagar en Doge?).

La propuesta de Gerardo Morales a Elon Musk

Pero esta no es la primera vez que Elon Musk tiene un intercambio con argentinos esta semana. Lo llamativo fue el comentario que recibió del gobernador de Jujuy Gerardo Morales este mismo sábado. El director de Tesla tuiteó que Tesla podría entrar en el negocio de extracción y refinación de litio, sin intermediarios y a escala, porque el costo del metal, un componente clave en la fabricación de baterías, se ha vuelto muy alto. Según Benchmark Mineral Intelligence, el costo del metal subió más del 480% en el último año.

"El precio del litio ha llegado a niveles insanos", tuiteó Musk. "No hay escasez del elemento en sí, ya que el litio está en casi todas partes de la Tierra, pero el ritmo de extracción/refinamiento es lento".

Ahí Gerardo Morales aprovechó la oportunidad para comentarle los potenciales de la Argentina, considerada una de las principales reservas de litio del mundo. "Hola Elon, soy Gerardo Morales", comenzó a escribir el presidente de la UCR Nacional para luego recordarle a Musk que los dos proyectos de producción de litio más importantes del país "se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20k hectáreas de reservas de litio disponibles para explorar".

"Comenzamos un plan de generación de energía solar distribuida de 96Mw y un proyecto de planta termo solar de 10Mw. Tenemos el complejo de biotecnología aplicado a la producción de cannabis medicinal más avanzado de Latinoamérica y comenzamos con un proyecto de hidrógeno verde", explicó el presidente de la UCR.

Y finalizó: "Mucha gente habla y no hace nada, nosotros estamos innovando y poniendo en marcha acciones reales en este sentido. Lo invito a Jujuy a conocer nuestros proyectos, nuestra naturaleza y nuestra hermosa cultura andina. Quien sabe, quizás la próxima GIGAFACTORY sea JUJEÑA".