Wall Street rebotó ante una inflación estable y sólido crecimiento, pese a otra oleada de aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció gravámenes del 100% para los medicamentos de marca importados.

La ambigüedad sobre la trayectoria futura de la Reserva Federal consolidó la incertidumbre en Wall Street.

La bolsa de Nueva York avanzó este viernes , rompiendo con una racha de tres días de pérdidas , ya que una inflación relativamente benigna y sólidos datos de crecimiento económico, contrarrestaron las preocupaciones por una tanda de nuevos aranceles comerciales , por parte del presidente Donald Trump .

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,65% a 46.247,29 puntos; el S&P500 ganó un 0,59% a 6.643,54 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,44% hasta los 22.484,07 puntos .

Los datos del índice de precios del PCE de agosto, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed) , se publicaron el viernes por la mañana, y los inversores se han visto impulsados por las cifras , que en gran medida coincidieron con las previsiones, en medio del temor a que las políticas arancelarias de la administración Trump provoquen un aumento de precios.

El indicador subyacente de la inflación del PCE se redujo al 0,2% intermensual y se mantuvo en el mismo ritmo que el 2,9% anualizado de julio , como se esperaba ampliamente. Los responsables de la política monetaria de la Fed suelen seguir de cerca esta métrica para evaluar el estado del aumento de precios en la mayor economía del mundo.

Los índices de Wall Street cerraron a la baja ayer por tercera rueda al hilo.

Los cautelosos comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, afectaron a los mercados esta semana, ya que el jerarca señaló la persistente preocupación por el enfriamiento del mercado laboral y la inflación.

Los informes publicados el jueves destacaron cierta fortaleza en la mayor economía del mundo. Los datos del producto bruto interno (PBI) del segundo trimestre se revisaron al alza para reflejar un crecimiento económico mucho más sólido de lo previsto inicialmente.

Trump no para de anunciar nuevos aranceles

Por otra parte, el presidente Trump anunció una serie de aranceles comerciales el jueves por la noche, en particular un impuesto del 100% sobre todos los productos farmacéuticos de marca y patentados, aunque las farmacéuticas que construyan plantas de fabricación en EEUU estarán exentas de estos impuestos.

Las amenazas de Trump con aranceles farmacéuticos atrajeron miles de millones de dólares en inversión estadounidense de las principales farmacéuticas mundiales a principios de este año. Como resultado, las principales acciones farmacéuticas, como Johnson & Johnson (+1,1%), Pfizer (+0,6%) y Eli Lilly (+1,4%), acapararon la atención el viernes.

También anunció un arancel del 25 % sobre camiones pesados, un arancel del 50% sobre accesorios de cocina y baño, y un arancel del 30% sobre muebles tapizados.

Los aranceles del jueves son los más recientes de los sectoriales de Trump, ya que el presidente impuso fuertes gravámenes a varios sectores, como el automotor, el acero y la electrónica, a principios de este año.

El sector tecnológico también podría estar en el punto de mira, después que el Wall Street Journal informara que la Casa Blanca considera una nueva política, que exigiría a las empresas tecnológicas estadounidenses equiparar su producción nacional de semiconductores con importaciones o enfrentarse a aranceles.

El plan propuesto podría afectar a las acciones tecnológicas extranjeras al frenar la demanda estadounidense de semiconductores foráneos, presionar los márgenes y aumentar la incertidumbre comercial.

Las acciones destacadas de Wall Street

Youxin Technology Ltd se desplomó un 31% después que la compañía recibiera una determinación de exclusión de Nasdaq debido a que su precio de acción cayó por debajo de u$s0,10 durante diez días consecutivos de negociación.

El proveedor de SaaS (Software como Servicio) y PaaS (Plataforma como Servicio) reveló que el Departamento de Calificaciones de Cotizaciones de Nasdaq emitió un aviso de determinación el 22 de septiembre de 2025, tras citar violaciones de la Regla de Acciones de Bajo Precio del mercado. A menos que la compañía apele con éxito, sus valores serán suspendidos de negociación el 1° de octubre de 2025.

RAPT Therapeutics Inc ganó un 7,8% luego que el analista de Leerink, Thomas J. Smith, mejorara la calificación de la compañía de "Rendimiento de Mercado" a "Mejor Rendimiento", y citó las prometedoras perspectivas para su principal candidato a fármaco contra alergias alimentarias.

Crocs Inc creció un 6,6% mientras la compañía lanzaba una nueva campaña publicitaria para HeyDude protagonizada por la actriz Sydney Sweeney.

Esta colaboración llega después de que Sweeney se asociara por primera vez con HeyDude el verano pasado para presentar la marca a consumidores más jóvenes, la cual fue adquirida por Crocs hace varios años.

El protocolo World ID "prueba de humanidad" avanza en una época difícil

Medirom Healthcare Technologies Inc., se disparó un 102,7% tras anunciar que se ha unido a "World", un protocolo de "prueba de humanidad" cofundado por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Tools for Humanity, Alex Blania.

La empresa japonesa de salud planea desplegar el dispositivo de autenticación de World ID, llamado Orb, en 100 de sus estudios de relajación Re.Ra.Ku en Japón este mes, con una expansión adicional a 200 ubicaciones en todo el país. Este despliegue representa la mayor instalación de Orbs en el país nipón hasta la fecha, según la empresa.

La tecnología World ID tiene como objetivo verificar a usuarios humanos en una era donde distinguir entre humanos e IA es cada vez más difícil. El sistema utiliza el Orb, una cámara avanzada que verifica la humanidad de una persona sin identificarla personalmente. Una vez verificados, los usuarios reciben un World ID almacenado en la aplicación World que puede utilizarse en servicios compatibles.

Medirom, que cotiza en el Nasdaq, es una empresa diversificada de atención médica que integra salud y tecnología. A través de esta asociación, la empresa está comprometida con impulsar la adopción de la tecnología World ID en todo Japón.

El gran movimiento de las acciones se produce mientras los inversores muestran un interés creciente en empresas asociadas con tecnologías de autenticación de inteligencia artificial, particularmente aquellas conectadas a figuras tecnológicas de alto perfil como Sam Altman, quien también se desempeña como director ejecutivo de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.