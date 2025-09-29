Escándalo en Wall Street: arrestan a un reconocido financista por liderar una red de abuso y trata sexual en Nueva York

Se trata de Howard Rubin, un reconocido financista acusado de comandar una red que operó durante más de una década en un penthouse de lujo en Manhattan.

El mundo financiero de Nueva York quedó envuelto en un nuevo escándalo tras la detención de Howard Rubin , un reconocido exgerente de fondos acusado de comandar una red de trata y explotación sexual que operó durante más de una década en un penthouse de lujo en Manhattan . De acuerdo con la fiscalía, el financista trataba a las víctimas como “ objetos ” y las sometía a torturas físicas y psicológicas.

Rubin, de 70 años , fue arrestado el viernes en su residencia de Fairfield, Connecticut , por agentes federales. Los investigadores sostienen que entre 2009 y 2019 , el exinversor (con pasado en firmas como Merrill Lynch , Bear Stearns y el fondo de George Soros) reclutó a decenas de mujeres , incluidas exmodelos de Playboy , a quienes llevaba a un departamento privado adaptado como “mazmorra sexual” .

Según el expediente judicial, el inmueble ubicado en la calle West 57th contaba con una habitación insonorizada, pintada de rojo y equipada con elementos de tortura, entre ellos una cruz, una cama con correas y una picana eléctrica.

La fiscalía federal de Brooklyn acusa a Rubin y a su asistente, Jennifer Powers , de utilizar su fortuna para atraer mujeres por redes sociales , prometerles dinero y luego someterlas a abusos extremos . Los encuentros incluían drogas, alcohol y agresiones que superaban cualquier consentimiento. “Las víctimas fueron torturadas y lesionadas físicamente, quedando con secuelas psicológicas duraderas”, indicó el fiscal Joseph Nocella .

Algunas de las mujeres intentaban detener las agresiones mediante una palabra de seguridad, pero Rubin ignoraba los pedidos y, en varios casos, continuaba los abusos incluso cuando perdían el conocimiento.

Reclutamiento, pagos y silencios forzados

Powers, de 45 años, trabajó junto a Rubin desde 2011 y fue clave en la organización de los viajes, pagos y contactos. Las víctimas recibían sumas que oscilaban entre u$s5.000 y u$s10.000 dólares por encuentro, pagadas mediante transferencias, PayPal o Venmo. Para encubrir la operación, los depósitos eran fraccionados y se estima que el financista destinó más de un millón de dólares a esta red.

Además, las mujeres eran obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas sobre riesgos físicos. En mensajes de texto, Rubin y su asistente se jactaban de las agresiones, describiendo detalles de torturas y bromas sobre electroshocks aplicados a sus víctimas.

El caso comenzó a salir a la luz años atrás, cuando explaymates como Mia Lytell y Amy Moore lo denunciaron por violación y agresión. En 2022, Rubin fue condenado en un juicio civil a pagar cientos de miles de dólares a cada denunciante y 4,8 millones en honorarios legales. Tras conocerse los hechos, su esposa, Mary J. Henry, solicitó el divorcio en 2021.

Ahora, enfrenta cargos federales por trata de personas, transporte con fines de explotación sexual y fraude bancario. Aunque se declaró inocente, permanece detenido sin fianza. La fiscalía advirtió que es un riesgo de fuga, ya que dispone de más de 74 millones de dólares en cuentas offshore.

Graduado en Harvard y mencionado en libros emblemáticos como Liar’s Poker y The Big Short, Rubin fue durante años un nombre influyente en Wall Street. Su detención deja expuesta una trama que combina abuso, dinero e impunidad, y que revela el lado más oscuro de las élites financieras.

De ser hallado culpable, tanto Rubin como Powers podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión. La causa continúa en desarrollo y se esperan nuevas revelaciones sobre la red de explotación que operó durante una década en pleno corazón de Manhattan.