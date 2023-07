Encontraron criptos "perdidas" por un valor de u$s320.000: qué pasó con su dueño

El director de producto de Coinbase , Conor Grogan , encontró criptomonedas por un valor de más de u$s320.000 . El problema es que, al principio, no se sabía a quien pertenecían y sospechaban que se trataba de alguien que ni siquiera conocía de la existencia de esos fondos .

En un hilo de Twitter, Grogan explicó que en 2016 la blockchain de Ethereum se bifurcó y dio lugar a Ethereum Classic , con su token nativo ETC , y a la blockchain principal de Ethereum con ETH que opera actualmente.

Los fondos onchain en el momento de la separación habrían recibido una cantidad igual de ETH por su ETC . Ahí se encuentra el problema: desde Coinbase sospechan que muchas personas probablemente nunca supieron que recibieron esos fondos .

"Olvidar que tienes fondos onchain (o no llevar un registro de los lanzamientos aéreos) es común”, explicó Grogan. Y agregó que revisó una lista de cuentas que no habían tocado sus saldos de ETC, encontrando 20 direcciones con más de u$s250.000 de los tokens en las billeteras.