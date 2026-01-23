El Festival de Cosquín Folklore anunció la grilla completa para su edición 2026

El tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 dio a conocer su grilla completa de artistas, el mismo se llevará a cabo desde el sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero.
Con una trayectoria de 66 ediciones, este evento reúne a artistas de renombre de la música popular argentina.
Quiénes actuarán en el Festival de Cosquín
El festival abrirá sus puertas este sábado 24 de enero con una "Primera Luna" de alto impacto: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas estarán en el debut.
El domingo 25, la "Segunda Luna" presentará al Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.
Para el lunes 26, la grilla se viste de gala con Ahyre, Guitarreros y el regreso de Abel Pintos. También estará Luciana Jury, Duratierra, Lucía Ceresani y Cristian Capurelli.
La semana continuará el martes 27 con el color de Lázaro Caballero, Orellana Lucca y el Indio Lucio Rojas. Además se presentarán Mariano Carrizo, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque y Yoel Hernández.
El miércoles 28 será el turno de la "Quinta Luna", protagonizada por Leandro Lovato, Ariel Ardit y Luciano Pereyra. También se subirán al escenario La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino), Dúo Palma Sandoval y Lucio Taragno.
El jueves 29, la Plaza Próspero Molina vibrará con Los Nocheros, Destino San Javier, Bruno Arias y el cierre festivo de Los Tekis, asegurando una de las noches de mayor convocatoria del certamen. También estarán Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias y Ceibo.
Hacia el final del festival, el viernes 30 se destacan Juan Fuentes, José Luis Aguirre y el Chaqueño Palavecino, además de presentarse El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez, Pachi Herrera), Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas.
El sábado 31, la "Octava Luna" tendrá como eje central los 30 años de carrera de Soledad, junto a Suna Rocha y el show "Juntos la leyenda continúa" (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu). También estarán Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano y Adrián Maggi.
Finalmente, el domingo 1 de febrero, el telón bajará con Peteco Carabajal, Cuti y Roberto Carabajal, Teresa Parodi y la participación especial de Milo J, marcando el cierre de las nueve lunas. Ese día también subirán al escenario Campedrinos, Maggie Cullen y Gauchos of The Pampa.
Precios y dónde comprar las entradas para el Festival de Cosquín
Las entradas están disponibles en el portal Autoentrada y en puntos físicos como las boleterías de la Plaza Próspero Molina y las sedes habituales en Córdoba Capital.
Las entradas tienen un esquema diferenciado según la ubicación. Para las lunas de mayor demanda (como las de Abel Pintos o Luciano Pereyra), los precios en el Sector A1 llegan a los $90.000, mientras que los sectores más alejados como T2, T3 y T4 se sitúan en los $32.000. Existen opciones intermedias en las tribunas y plateas laterales que oscilan entre los $43.000 y $68.000, dependiendo de la jornada.
Cabe destacar que noches como la del martes 27 presentan valores ligeramente más accesibles, con entradas generales desde los $28.000 y preferenciales que no superan los $75.000.
Los menores de entre 6 y 12 años cuentan con descuentos especiales en sectores generales, mientras que los niños de hasta 5 años no abonan entrada siempre y cuando no ocupen una butaca, lo que fomenta el carácter familiar del evento.
Cómo y dónde ver el Festival de Cosquín
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín será transmitido en vivo de forma online (sin cortes). Además, será televisado por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública.
