El Festival de Cosquín Folklore anunció la grilla completa para su edición 2026

El tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 dio a conocer su grilla completa de artistas, el mismo se llevará a cabo desde el sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero.

El Festival de Cosquín es un emblemático festival de folklore que se celebra en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina. Con una trayectoria de 66 ediciones , este evento reúne a artistas de renombre de la música popular argentina.

El festival abrirá sus puertas este sábado 24 de enero con una "Primera Luna" de alto impacto: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas estarán en el debut.

Para el lunes 26, la grilla se viste de gala con Ahyre , Guitarreros y el regreso de Abel Pintos . También estará Luciana Jury, Duratierra, Lucía Ceresani y Cristian Capurelli .

Abel Pintos.jpg

La semana continuará el martes 27 con el color de Lázaro Caballero, Orellana Lucca y el Indio Lucio Rojas. Además se presentarán Mariano Carrizo, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque y Yoel Hernández.

El miércoles 28 será el turno de la "Quinta Luna", protagonizada por Leandro Lovato, Ariel Ardit y Luciano Pereyra. También se subirán al escenario La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino), Dúo Palma Sandoval y Lucio Taragno.

El jueves 29, la Plaza Próspero Molina vibrará con Los Nocheros, Destino San Javier, Bruno Arias y el cierre festivo de Los Tekis, asegurando una de las noches de mayor convocatoria del certamen. También estarán Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias y Ceibo.

Hacia el final del festival, el viernes 30 se destacan Juan Fuentes, José Luis Aguirre y el Chaqueño Palavecino, además de presentarse El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez, Pachi Herrera), Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas.

El sábado 31, la "Octava Luna" tendrá como eje central los 30 años de carrera de Soledad, junto a Suna Rocha y el show "Juntos la leyenda continúa" (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu). También estarán Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano y Adrián Maggi.

soledad pastorutti

Finalmente, el domingo 1 de febrero, el telón bajará con Peteco Carabajal, Cuti y Roberto Carabajal, Teresa Parodi y la participación especial de Milo J, marcando el cierre de las nueve lunas. Ese día también subirán al escenario Campedrinos, Maggie Cullen y Gauchos of The Pampa.

Precios y dónde comprar las entradas para el Festival de Cosquín

Las entradas están disponibles en el portal Autoentrada y en puntos físicos como las boleterías de la Plaza Próspero Molina y las sedes habituales en Córdoba Capital.

Las entradas tienen un esquema diferenciado según la ubicación. Para las lunas de mayor demanda (como las de Abel Pintos o Luciano Pereyra), los precios en el Sector A1 llegan a los $90.000, mientras que los sectores más alejados como T2, T3 y T4 se sitúan en los $32.000. Existen opciones intermedias en las tribunas y plateas laterales que oscilan entre los $43.000 y $68.000, dependiendo de la jornada.

Cabe destacar que noches como la del martes 27 presentan valores ligeramente más accesibles, con entradas generales desde los $28.000 y preferenciales que no superan los $75.000.

Los menores de entre 6 y 12 años cuentan con descuentos especiales en sectores generales, mientras que los niños de hasta 5 años no abonan entrada siempre y cuando no ocupen una butaca, lo que fomenta el carácter familiar del evento.

Cómo y dónde ver el Festival de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín será transmitido en vivo de forma online (sin cortes). Además, será televisado por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública.