Expectativa en Wall Street por el dato de inflación de EEUU, clave para la política monetaria de la Fed

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (US Bureau of Labor Statistics) publicará el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero el miércoles a las 13:30 GMT (10:30 AM hora argentina). Como un indicador clave de la inflación, este informe podría influir en la cotización del dólar estadounidense en el corto plazo, aunque no se espera que genere cambios inmediatos en la postura de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).