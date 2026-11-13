Fondos money market en pesos pierden atractivo por la caída de rendimientos: qué alternativas recomiendan los expertos

El retorno promedio anualizado de los últimos siete días de los FCI money market se ubicó en torno al 19,38% de tasa nominal anual.

El retorno promedio anualizado de los últimos siete días de los FCI money market se ubicó en torno al 19,38% de tasa nominal anual.

Los FCI money market en pesos , una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos para administrar la liquidez de corto plazo, atraviesan un escenario de rendimientos cada vez más ajustados .

En concreto, el retorno promedio anualizado de los últimos siete días de los fondos money market se ubicó en torno al 19,38% de tasa nominal anual (TNA) . Por su parte, el fondo con mejor desempeño alcanzó una tasa del 23,19%, según datos de cuotapartes publicados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En este contexto, los inversores comienzan a evaluar otras alternativas para mejorar el rendimiento de sus pesos sin resignar completamente la liquidez.

Para el asesor financiero Fernando Villar , los fondos money market perdieron atractivo frente a otras opciones disponibles en el mercado.

"Sinceramente, los fondos Money Market en pesos hoy en día rinden poco, principalmente porque las tasas de cauciones o de plazos fijos están relativamente bajas y encima de eso hay que sumar los costos que tienen los fondos por la administración diaria", explicó.

Así, considera que quienes tengan dinero disponible para una colocación de muy corto plazo pueden obtener mejores resultados operando directamente cauciones en un agente de bolsa. La ventaja, según señaló, es que los costos son menores y permiten capturar una mayor proporción de los intereses generados.

Además, destacó que las cauciones ofrecen un horario de negociación más amplio, generalmente entre las 10:30 y las 17:00, mientras que algunos fondos tienen horarios de suscripción más acotados.

El retorno promedio anualizado de los últimos siete días de los FCI money market se ubicó en torno al 19,38% de tasa nominal anual.

Para horizontes superiores a las dos semanas, Villar también encuentra oportunidades en las letras del Tesoro. "Una Lecap va a rendir sensiblemente más que una caución y el inversor tiene la posibilidad de esperar al vencimiento o venderla antes en caso que lo necesite", aclaró.

Por eso, su propuesta consiste en combinar cauciones y letras: utilizar las primeras para administrar la liquidez cotidiana y las segundas para buscar un retorno mayor sobre el capital que pueda permanecer invertido durante más tiempo.

Cuidado con el posicionamiento en pesos

En tanto, el consultor Omar de Lucca planteó una mirada más amplia sobre la estrategia de inversión y puso el foco en la relación entre las tasas de interés, la inflación y la evolución del dólar.

El especialista consideró que, en el escenario actual, puede resultar conveniente evaluar posiciones en renta variable. Su argumento es que un eventual repunte del consumo durante el verano podría trasladarse a los precios y modificar el escenario de rendimientos.

"Hoy está más para salir de posiciones en pesos y pasarse a posiciones en dólares, mínimamente hasta que se equilibre el ajuste entre dólar e inflación", sostuvo.

De Lucca también advirtió que las tasas en pesos podrían tener recorrido alcista. "Hoy podrán parecer bajas las tasas en pesos, pero tienen recorrido alcista. Eso quiere decir que, si te metés en un fondo de renta fija, podés quedar descalzado. Ahora, si te metés en un fondo de renta variable en pesos, estás cubierto porque de la tasa de interés mas que bajar se puede esperar que suba, porque ya está en montos bajos", detalló.