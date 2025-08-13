Furor por Ethereum y volumen récord: se operaron u$s2 billones en futuros







Los futuros de Ether alcanzan un volumen histórico, impulsados por el entusiasmo de los inversores y la adopción institucional. A su vez, el interés abierto global se mantiene cerca de máximos.

El fuerte volumen y la adopción institucional han impulsado el precio de Ether a superar los u$s4.400 dólares.

Los futuros de Ether (ETH), la criptomoneda nativa de Ethereum, marcaron un nuevo hito en julio, con un volumen total de operaciones que superó los u$s2 billones, lo que representa un aumento intermensual de casi 40%. Este récord refleja el creciente interés y la fiebre que genera el activo en los mercados financieros.

En la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), el volumen mensual de futuros de ETH alcanzó los u$s118.000 millones, un incremento del 82% respecto a junio, mientras que el interés abierto (OI) subió un 75%, hasta 5.210 millones de dólares. El OI indica cuántos contratos de futuros permanecen activos; un aumento sugiere que se abren más posiciones nuevas que se cierran, lo que refleja mayor actividad y liquidez en el mercado.

La tendencia alcista no se limita al CME: el volumen total de futuros de ETH en todos los exchanges alcanzó los u$s2 billones, superando el récord previo de 1,8 billones registrado en mayo de 2021. El interés abierto global se mantiene cerca de máximos históricos, con u$s36.300 millones de dólares al 9 de agosto, según datos de The Block.

Ethereum.jpg El volumen total de futuros de ETH en todos los exchanges alcanzó los u$s2 billones, Gentileza: BeInCrypto Ethereum superó los u$s4.000 El fuerte volumen y la adopción institucional impulsaron el precio de Ether a superar los u$s4.400 dólares, su nivel más alto desde diciembre de 2021. Sin embargo, otro dato relevante surge de CryptoQuant: las posiciones cortas de ETH en Binance han crecido un 500% desde noviembre de 2024, con un aumento del 40% solo la última semana.

Las posiciones cortas son apuestas a la baja del precio, en las que los traders venden contratos que deberán recomprar más adelante a menor valor. Según los analistas de CryptoQuant, un repunte rápido de ETH podría forzar el cierre de muchas de estas posiciones cortas, generando un impulso alcista adicional en el precio del activo.

