Netanyahu rechaza el reconocimiento internacional de Palestina y promete expandir los asentamientos

El primer ministro israelí rechazó el reconocimiento internacional del estado palestino y aseguró que seguirá impulsando la colonización en Cisjordania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , advirtió que "no habrá un estado palestino", luego de que Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran oficialmente al estado palestino . En un mensaje contundente, aseguró que Israel seguirá adelante con los proyectos de colonización en territorio palestino.

En un vídeo difundido en redes sociales, Netanyahu envió un mensaje a los países que apoyaron la medida: “Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de octubre: están entregando una enorme recompensa al terrorismo”.

El jefe de gobierno remarcó su negativa al plan de dos Estados. “No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán” , dijo al referirse a su primera reacción al anuncio de Londres, Ottawa y Canberra.

Netanyahu reivindicó las políticas aplicadas durante sus años de gobierno. Recordó que bajo su gestión Israel “duplicó los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino” . Además, anticipó que responderá de forma más amplia una vez que regrese de su visita a Estados Unidos: “Esperen”.

Benjamin Netanyahu.jpg Axios

Los 10 países que reconocerán al Estado de Palestina

Diez países anunciarán oficialmente este domingo su reconocimiento al Estado palestino en el marco de la Asamblea General de la ONU. La medida busca respaldar la solución de dos Estados, mientras Israel advierte sobre posibles represalias diplomáticas y territoriales en Cisjordania, aumentando la presión sobre la comunidad internacional.

La iniciativa, liderada por Francia, incluye a Portugal, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y San Marino. Cada gobierno planea formalizar el reconocimiento durante la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrando respaldo a la solución de dos Estados.

image1440x560cropped

El anuncio de Reino Unido, Canadá y Australia marcó un punto de inflexión al ser los primeros países del G7 en reconocer al Estado palestino. La decisión, calificada como simbólica, se suma a los casi 150 gobiernos que ya lo han hecho, entre ellos España.

En las próximas horas, se espera que al menos otros siete Estados se unan, incluido Francia. El movimiento llega en vísperas de una cumbre en la ONU para debatir la solución de dos Estados, impulsada por Francia y Arabia Saudí.