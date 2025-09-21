Los plazos fijos moderan su tasa y pierden atractivo frente a la suba del dólar: cuánto paga cada banco

Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días, luego de alcanzar niveles cercanos al 58% en las últimas semanas, cuando la volatilidad de las tasas alcanzó niveles de hasta el 80% a un día. Con un mercado de pesos más calmo, las entidades financieras tuvieron recortar rendimientos que ahora se encuentran en torno a 40% TNA.
De esta manera, las entidades financieras siguen ofreciendo para los plazos fijos, tasas por encima de la inflación esperada para 2025, y por encima de la inflación de agosto que marcó un 1,9%, convirtiéndose en una opción atractiva para los que quieran ganarle a la inflación, pero no para aquellos que quieren protegerse frente a la suba del dólar.
Cabe recordar que, desde el año pasado, el BCRA eliminó la tasa mínima de referencia para los depósitos a plazo fijo en pesos, lo que dejó en manos de cada banco la determinación del interés a pagar a sus clientes.
A continuación, el detalle de las tasas vigentes este viernes 19 de septiembre para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días:
Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este domingo 21 de septiembre
- Banco Voii: 48%
- Banco Meridian: 46,5%
- Banco del Sol: 45%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%
- Banco de Tierra del Fuego: 45%
- Reba: 47%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 46%
- Banco Bica: 45%
- Banco del Chubut: 45%
- Banco Dino: 42%
- Banco de Corrientes: 44%
- Banco Mariva: 44%
- Banco CMF: 44%
- Banco Comafi: 41%
- Banco Julio: 39%
- Banco Credicoop: 39%
- Banco ICBC: 42,3%
- Banco Nación: 43%
- Banco Galicia: 40%
- Banco BBVA: 38%
- Banco Macro: 41,5%
- Banco Hipotecario: 40,5%
- Banco Formosa: 35%
- Bibank: 40%
- Banco Santander: 38%
- Banco Provincia: 37%
- Banco Ciudad: 35%
- Banco Masventas: 30%
