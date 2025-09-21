Los plazos fijos moderan su tasa y pierden atractivo frente a la suba del dólar: cuánto paga cada banco







Tras semanas de alta volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.

Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos en los últimos días, luego de alcanzar niveles cercanos al 58% en las últimas semanas, cuando la volatilidad de las tasas alcanzó niveles de hasta el 80% a un día. Con un mercado de pesos más calmo, las entidades financieras tuvieron recortar rendimientos que ahora se encuentran en torno a 40% TNA.

De esta manera, las entidades financieras siguen ofreciendo para los plazos fijos, tasas por encima de la inflación esperada para 2025, y por encima de la inflación de agosto que marcó un 1,9%, convirtiéndose en una opción atractiva para los que quieran ganarle a la inflación, pero no para aquellos que quieren protegerse frente a la suba del dólar.

Cabe recordar que, desde el año pasado, el BCRA eliminó la tasa mínima de referencia para los depósitos a plazo fijo en pesos, lo que dejó en manos de cada banco la determinación del interés a pagar a sus clientes.

A continuación, el detalle de las tasas vigentes este viernes 19 de septiembre para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días:

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este domingo 21 de septiembre Banco Voii: 48%

Banco Meridian: 46,5%

Banco del Sol: 45%

Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%

Banco de Tierra del Fuego: 45%

Reba: 47%

Banco de la Provincia de Córdoba: 46%

Banco Bica: 45%

Banco del Chubut: 45%

Banco Dino: 42%

Banco de Corrientes: 44%

Banco Mariva: 44%

Banco CMF: 44%

Banco Comafi: 41%

Banco Julio: 39%

Banco Credicoop: 39%

Banco ICBC: 42,3%

Banco Nación: 43%

Banco Galicia: 40%

Banco BBVA: 38%

Banco Macro: 41,5%

Banco Hipotecario: 40,5%

Banco Formosa: 35%

Bibank: 40%

Banco Santander: 38%

Banco Provincia: 37%

Banco Ciudad: 35%

Banco Masventas: 30%

