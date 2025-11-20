Dos juegos con más de una década de antigüedad fueron los más buscados en Google durante 2025

Los datos surgen de un estudio que analizó los resultados de las búsquedas de Google relacionadas al gaming durante 2025. Además, los datos revelaron que la Nintendo Switch fue la consola más googleada por los argentinos.

Con el 11° mes del año por terminar, la industria del gaming comienza a realizar un balance de lo que fue el 2025. En ese sentido, un reciente estudio reveló cuáles fueron los videojuegos más buscados en Google durante el año. Así, Minecraft y GTA V se consagraron como los títulos más googleados.

Cabe destacar que ambos videojuegos ya tienen más de 10 años en el mercado , con el juego de Rockstar habiendo salido en 2013, mientras que Minecraft fue lanzado en 2009.

Por otro lado, la consola más buscada del año fue la Play Station 5, que lideró el ranking en 129 países, con un promedio de búsquedas mensuales que se ubicó en 11.100.000.

En detalle, Minecraft lideró las búsquedas en 152 países de todo el mundo, mientras que GTA V - que espera la salida de su sucesor en 2026 - se ubico primero en el ranking en 35 países.

Otros juegos que generaron expectativa durante el año fueron The Legend of Zeld, Baldur's Gate, y Hogwarts Legacy, aunque no tuvieron un rendimiento alto en las búsquedas de los gamers.

GTA V y Minecraft: más de una década de dominio.

Por el lado de los videojuegos deportivos, el EA Sports FC se erigió como el más consultado en 86 países, con un promedio de 2.240.000 de búsquedas por mes. Detrás se ubicó su principal competencia, el eFootball 2025, que encabezó el interés digital en 65 países.

Las consolas más buscadas en 2025

En referencia a las consolas, la campeona del año fue PlayStation 5, que encabezó las búsquedas en 129 países, con un promedio de 11.100.000 por mes.

image Así fueron las búsquedas de consolas en 2025.

La Nintendo Switch se ubicó en 2do lugar, liderando la tabla en 23 países, con 9.140.000 búsquedas. El podio lo completó Xbox Series X, que ganó en 9 países.

Los datos en Argentina

El estudio elaborado por futbin.com también reflejó el desglose de las búsquedas por país. Así se reveló que el videojuego más buscado por los gamers argentinos fue Minecraft. En cuánto al segmento deportivo, el dominio de las consultas en Google fue retenido por la franquicia de Ea Sports FC consu edición de 2025.

En cuánto a las consolas, el batacazo de las búsquedas de este año fue para la Nintendo Switch que superó a consolas nuevas como PS5, Xbox Series X, e incluso su nueva versión, la Nintendo Switch 2.