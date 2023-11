Gurú de la City dio los dos motivos que anticipan una mayor duración del cepo cambiario

Salvador Di Stefano , uno de los gurúes expertos en negocios y finanzas más escuchados por la City, advierte que " gane quien gane las elecciones presidenciales, no hay forma de lograr normalizar el flujo de pagos al exterior ", salvo que consiga un mega préstamo en dólares, lo que considera que "sería algo verdaderamente milagroso".

Indica que, teniendo en cuenta que las reservas del Banco Central (BCRA) , hoy están en torno a los u$s22.000 millones y que el país padece falta de financiamiento genuino en un contexto en el que sumado a que la recaudación de octubre creció un 127,4% anual cuando la inflación estimada estaría en torno del 150%, "sin importar su signo político, el próximo gobierno no tendrá ingresos importantes de divisas hasta el mes de marzo o abril del año 2024" y considera que eso implica que Argentina pasará varios meses con escasez de dólares.

Así anticipa que, si la recaudación sigue cayendo , el próximo gobierno tendrá un grave problema, ya que los gastos son inflexibles a la baja y no se cuenta con crédito externo.

Para Di Stefano, un problema adicional es la salud fiscal de las provincias y señala que, "si bien hasta ahora no mostraron déficit fiscal, a futuro puede emerger con mucha fuerza". Y es que las provincias no tienen el mismo margen de maniobra que el Estado Nacional, no tienen Banco Central, y le resulta imposible acceder a crédito externo en un contexto en el que el crédito interno es escaso y caro.

En consecuencia, indica que, como todos los comienzos de mandato provinciales, seguramente haya una moratoria y suba de impuestos, pero para que estas medidas tengan efecto es necesario tiempo, "exactamente lo que les falta a los estados subnacionales para enfrentar los pagos de salarios y aguinaldo de fin de año", alerta.

banco-central.jpg Las reservas del Banco Central (BCRA) están en niveles históricamente bajos.

Di Stefan considera que la caída de la recaudación tributaria a nivel nacional, provincial y municipal, "dejará un vacío imposible de llenar". "Nos encontramos ante un mix de necesidades: faltan dólares para la importación, escasez de divisas del Banco Central, y hay un menor flujo de fondos por parte del Estado", señala el gurú. Y anticipa que eso podría traer como consecuencia que el cepo al dólar dure más de lo que muchos suponen.

Reservas del BCRA en baja y provincias en apuros

Alerta que recomponer las reservas del Banco Central llevará un largo tiempo y que eso podría comenzar a producirse a medida que entren dólares de la cosecha, tendencia que espera que suceda desde abril del año que viene.

Espera, no obstante, que las provincias ligadas a recursos naturales no tengan grandes problemas, al igual que aquellas que hicieron un gran ajuste en sus cuentas y tienen superávit fiscal, como Córdoba. "El resto de los distritos deberán moverse afectando a gastos corrientes recursos que estaban destinados a gasto de capital, lo que traerá consecuencias en la actividad económica", predice. Y no descarta que, en esos casos la emisión de cuasimonedas sea un camino a explorar.

Con todo, para el analista, el cepo al dólar no podrá eliminarse, gane quien gane las próximas elecciones, y tampoco descarta un aumento de la brecha cambiaria y considera que quien lleve adelante políticas gradualistas tendrá que aumentar la emisión para poder financiar los déficits del Estado. En tanto, el que apunte a medidas de shock tendrá que reconocer de primera mano tipos de cambios mucho más altos que los actuales. Y, si no tiene reservas suficientes para abrir la cuenta capital, el cepo continúa.

"En este contexto, comprar instrumentos financieros atados a la inflación, evolución del dólar mayorista, dólar MEP o contado con liquidación, parece una muy buena elección", apunta. También opina que las acciones ligadas a la exportación copiarán la suba, pero pone como condición a observar el hecho de que "la continuidad del cepo les quitará utilidades porque exportan con un dólar y pagan sus deudas financieras con otro".