Inversiones en enero: acciones no líderes brillaron en el mes volaron hasta 300%

En segundo lugar, expresó que, como consecuencia de lo primero, "esos papeles tienen poco volumen y sus tenencia esta muy atomizada: no hay grandes participantes con tenencia y eso hace que los movimientos se profundicen", dijo Yazon. "Cuando hay interés, la demanda no puede suplirse y cuando hay desinterés, la oferta tampoco, lo que da por resultado: volatilidad", lanzó.

Por último, dijo que "no me sorprendería que en algunos papeles puntuales existan participantes con información sensible o de ante mano que, conjugado al poco volumen, provocan grandes cambios en los precios antes de que el dato o la noticia se conozca", aunque remarcó que, en este caso, se trata de una conjetura. En cuanto al volumen operado, reveló que la tenencia de los FCI mantuvo su exposición.

Panel Líder: fuertes avances de los bancos

El S&P Merval avanzó en enero 35,6% hasta los 1.260.562,62 puntos. En tanto que, medido en dólares, subió 5,7% hasta los u$s1.009,56. Dentro del panel líder, las mayores subas fueron para el sector bancario: Grupo Financiero Galicia (+64%), Banco Macro (+60%), Banco BBVA (+45,3%) y Banco Supervielle (45,1%). Tras ellas, también avanzaron fuertemente: Mirgor (+44,1%), Telecom (+43,2%), y Cablevisión (+38,8%).

A pesar de la suba del dólar financiero, que se apreció un 28% durante enero, lo cierto es que 14 acciones de las 21 que componen el Merval le ganaron al avance del dólar cable. "En sintonía con lo que fueron los últimos meses tras el balotaje, el mercado mostró un nuevo shock de confianza para la gestión gobernante, que ya llevó sus primeras medidas de ajuste y actualmente se encuentra enfrentando su primer gran desafío en las Cámaras Legislativas", opinó Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL invertironline.

Ante la pregunta de, ¿por qué sube el S&P Merval? Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones, le dijo a Ámbito: "Lo que está sucediendo es que los bancos específicamente, que dentro del índice Merval tiene una ponderación muy importante, están recuperando los valores que tenían antes de las PASO del 2019. Esto también genera una suba de los activos de los bancos que tienen fuertes exposiciones en los sectores públicos".

Y, sobre su mirada con los otros sectores, opinó: "Las energéticas estuvieron un poco retrasadas este mes producto de una caída del petróleo durante gran parte del enero pero que repuntó en la última semana. Igualmente este sector había subido demasiado previamente y por eso no fueron tanto las energéticas como los bancos, las impulsoras del mercado local".