Javier Milei retuiteó un posteo sobre $LIBRA, el token voló y se volvió a hundir en cuestión de minutos

Lejos de alejarse del tema, Javier Milei volvió a postear material sobre la criptomoneda $LIBRA en X (exTwitter) . El presidente utilizó un mensaje de Dario Epstein , consultor de la city muy cercano a La Libertad Avanza, donde se explicaba que "no era sencillo" realizar la compra.

Tras los nuevos movimientos, Epstein salió a aclarar: "El único propósito de este twit es mostrar que no era fácil para una persona común comprar este instrumento o memecoin. No es Endorsement, tutorial o recomendación. La descripción es al solo efecto de ver lo difícil que es comprar para un inversor normal, que no pertenece al ecosistema".

"No confundan a la gente", cerró el consultor cercano a LLA.

$LIBRA: ¿quién está detrás del token?

La criptomoneda $LIBRA fue lanzada con expectativas de alto rendimiento, promovida en gran medida por figuras públicas y políticas, incluyendo al presidente Javier Milei, quien insinuó su apoyo a través de una publicación en X. Este respaldo fue luego retirado por el mismo presidente cuando el token empezó a caer estrepitosamente, y llevó a que mucha gente perdiera su dinero en el camino.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones fueron identificados como parte del equipo detrás de la gestión y promoción de $LIBRA, aunque su participación directa en el esquema de extracción de fondos no fue confirmada.

Hayden Davis, a través de su empresa Kelsier Ventures, fue el principal responsable del lanzamiento y la gestión de mercado de $LIBRA. Davis fue señalado como una figura clave en los eventos posteriores, especialmente debido a sus declaraciones públicas donde culpó a Milei por el colapso del token.

Tras la publicación de Milei, el valor de $LIBRA aumentó rápidamente alcanzando un pico de capitalización de mercado de u$s4.600 millones.

Posteriormente, se observaron movimientos masivos de tokens hacia varias direcciones, presumiblemente controladas por los desarrolladores o asociados cercanos.

"Al menos ocho billeteras vinculadas al equipo de $LIBRA retiraron liquidez, totalizando cerca de u$s107 millones en el momento de mayor valor del token. Esta acción fue descrita por expertos como una "rug pull", término que se refiere a la extracción de liquidez de un proyecto de criptomoneda por sus creadores, dejando a los inversores con tokens devaluados o sin valor", enfatizaron desde Buenbit.

La caída abrupta de $LIBRA generó pérdidas significativas para muchos inversores, incluyendo figuras conocidas como Dave Portnoy, quien inicialmente compró una gran cantidad de tokens pero decidió devolver la mayoría tras el consejo de Davis.