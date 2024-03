La Inteligencia Artificial cambiará el trabajo en el sector financiero

El estudio reveló que la IA tiene el potenci al de no solo reemplazar, sino también facilitar las tareas que actualmente consumen aproximadamente tres cuartas partes del tiempo de los empleados bancarios.

Los principales bancos a nivel mundial ya han comenzado a experimentar con la tecnología de IA generativa, anticipando mejoras en la productividad del personal y reducción de costos. Citigroup Inc. y Bank of New York Mellon Corp. son ejemplos de instituciones financieras que están incorporando activamente la inteligencia artificial en sus operaciones diarias.

Las buenas prácticas de la IA

Smith destaca la importancia de que cada banco elabore estrategias de talento sólidas y lleve a cabo una implementación escalonada de la tecnología. En este contexto, Accenture estima que los bancos podrían aumentar su productividad hasta en un 30% en los próximos tres años mediante la aplicación de la IA generativa.

Si bien la esencia de la banca, centrada en depósitos y préstamos, permanecerá inalterada, la IA generativa se presenta como un factor de cambio al automatizar y mejorar diversas tareas y roles. El análisis de Accenture revela que alrededor del 60% de las tareas rutinarias de los cajeros bancarios podrían ser respaldadas por la IA generativa, brindando nuevas perspectivas sobre cómo evolucionarán los roles en el sector financiero.

De esta manera, la inteligencia artificial se perfila como un elemento transformador clave en la jornada laboral de los empleados bancarios, ofreciendo no solo eficiencia operativa, sino también la oportunidad de redefinir roles y adaptarse a una nueva era tecnológica.