La soja retrocede casi 1% en Chicago tras alcanzar máximos de 16 meses







La oleaginosa trepó más de u$s30 en el último mes y mantiene su tendencia alcista en el comienzo de noviembre.

La soja continúa en su nivel más alto en 15 meses. Depositphotos

La soja cae 1% en el Chicago Board of Trade (CBOT) tras alcanzar un máximo de 16 meses el pasado miércoles en el precio de la tonelada, la cual llegó hasta los u$s411.61. No obstante, la oleaginosa mantiene su tendencia alcista desde el comienzo de noviembre y ya ganó más de u$s30 a nivel intermensual.

Este jueves, la soja cotiza a u$s407.93 la tonelada tras caer 0,9% con respecto al pasado miércoles. A esta misma altura del mes en octubre, el precio de la tonelada era de u$s374.41, es decir, unos u$s33,52 menor.

En Rosario, el precio de referencia alcanzó los $483.500, según la pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario. A su vez, en Quequén (PBA) marcó un promedio de $490.000 el pasado miércoles.

El acercamiento comercial entre EEUU y China impulsó el precio de la soja Consultada por Ámbito, la analista del agro Marianela de Emilio, explicó que las subas en las ruedas previas respondían a las expectativas de que EEUU y China acercaran sus posiciones a nivel comercial, algo que finalmente fue un hecho el pasado jueves.

dolar soja granos retenciones Depositphotos Asimismo, remarcó que "lo único que logra (el acuerdo) es restablecer el ritmo normal, que tampoco era el mejor, que traía China con EEUU y dar un poco de aire a los productores que ya tienen casi toda la soja levantada".

De manera similar, el analista y consultor del agro, Javier Preciado, comentó a este medio que el anuncio "para el productor estadounidense es muy bueno". Y ahondó: "Están cosechando y lo tienen al principal comprador de su producto, así que es una buena noticia. La soja estadounidense, que venía muy castigada en precio, puede levantar". En cuanto a la Argentina y la región, Preciado entiende que la noticia de la compra de porotos de soja estadounidenses por parte de China se trata de "una noticia bajista la Argentina", pero "incluso más para Brasil", ya este que "es más fuerte exportando poroto".

