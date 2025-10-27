Las acciones de Qualcomm saltaron más de 11% tras un superanuncio de inteligencia artificial

Los nuevos productos de inteligencia artificial para competir con Nvidia estarán disponibles en 2026, motivo por el cual subieron sus acciones.

Las acciones de Qualcomm saltan un 20% tras un superanuncio de inteligencia artificial

Las acciones de Qualcomm subieron más de un 11% tras anunciar su entrada al competitivo mercado de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) , un sector dominado por Nvidia y AMD, ya que la compañía presentó sus nuevos aceleradores AI200 y AI250 , junto con una oferta de servidores a escala de rack.

Los nuevos productos estarán disponibles a partir de 2026, cuando Qualcomm lanzará el AI200, que funcionará tanto como chip individual como integrado en racks completos con CPU propias.

En 2027, llegará el AI250, que ofrecerá diez veces más ancho de banda de memoria, y un tercer modelo está previsto para 2028, siguiendo una cadencia anual de lanzamientos.

Ambos chips incorporan la unidad de procesamiento neuronal (NPU) Hexagon , desarrollada por Qualcomm y ya utilizada en sus procesadores para PC con Windows. La compañía busca aplicar la experiencia adquirida en dispositivos personales a entornos de gran escala.

Una de las ventajas clave que Qualcomm destaca es el bajo coste total de propiedad (TCO) de sus servidores, impulsado por una eficiencia energética superior.

Los nuevos chips están diseñados específicamente para la inferencia de IA, es decir, para ejecutar modelos ya entrenados, no para entrenar nuevos algoritmos, lo que los hace atractivos para empresas que buscan optimizar costos operativos sin sacrificar rendimiento.

Durga Malladi, vicepresidente sénior de Qualcomm, explicó que los clientes podrán adquirir los chips individualmente, componentes del servidor o configuraciones completas, ofreciendo flexibilidad en la implementación.

De hecho, no descarta que potenciales compradores incluyan a rivales como Nvidia o AMD, lo que podría generar alianzas estratégicas inesperadas.

Potencial testeado

Esta incursión no es la primera de Qualcomm en el sector: en 2017 había lanzado la plataforma Centriq 2400 junto a Microsoft, un intento que fracasó por la fuerte competencia y disputas internas. Sin embargo, el contexto actual, marcado por la explosión de la IA generativa, ofrece una oportunidad más favorable.

Con esta apuesta, Qualcomm busca diversificar sus ingresos, que aún dependen en gran medida de los chips para teléfonos móviles (u$s6.300 millones de los u$s10.400 millones reportados en su último trimestre).

Si logra ganar terreno frente a los gigantes del sector, podría convertirse en un nuevo jugador relevante dentro del ecosistema global de la inteligencia artificial.