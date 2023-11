LABITCONF 2023, el mundo cripto debate cuál será el futuro de esta tecnología

Tras resaltar que la curva de aprendizaje no fue nada fácil, sobre todo porque la industria de entretenimiento es muy vertical, explicó qué es un creador 3.0: "Es un creador totalmente independiente que quiere contar la historia ahora y no quiere entrar en un proceso de plataforma con líneas editoriales, con equipos de guionistas, y es un creador colectivo que sabe que su brillo es mucho más grande cuando brilla constelación".

Flixxo cuenta con una comunidad que integra 250 creadores y 150.000 usuarios registrados, que su objetivo central es seguir creciendo: "Queremos un producto más directo posible, que sea fácil posible, y que hasta mi vieja lo pueda usar".

Finanzas trandicionales y mundo cripto

Guido Messi, Head of Ripio Select, tras participar en un panel, charló con Ámbito sobre varias temáticas y, sobre todo, cuáles serán los nuevos desafíos que presenta el ecosistema. "Creo que es muy interesante lo que está pasando en donde el mundo tradicional que está empezando a incorporar las criptomonedas, entonces ya no es un universo donde si vos querés una criptomoneda, tenés que operar con Ripio y no podés usar un banco como el BBVA o el HBC, ahora hay muchos partners que se dan servicio entre ellos", relató.

"Esto terminará siendo una especie de gran mundo fintech. Porque muchas fintech brindan servicios tecnológicos a los bancos", explicó y añadió que será muy interesante ver como avanza la regulación. "En el mundo de finanzas tradicionales, unas entidades son custodios, otros son mercado, otros son brokers, en el mundo cripto todo está metido en lo mismo. Una de las cosas que se pueden llegar a venir es separar esos negocios. Para el mundo cripto eso puede ser un desafío", analizó.

Después, resaltó, "Lightning está siendo una revolución en todo lo que es pagos. Ethereum está haciendo muchos avances para la escalabilidad. Hay muchas industrias que se están construyendo en ese bear market que son la tokenización de activos reales, la descentralización de las redes sociales. A su vez, hay blockchain que quieren ser recontra seguras y otras baratas, es interesante ver como se conforma el espacio para el futuro".

Dolarización y criptomonedas

Elisandro Santos, Maketing Manager en Latam para BingX, también en charla con Ámbito habló sobre el contexto actual económico de Argentina y qué tendencias ve en los clientes locales. "Estamos viendo en el público argentino la transformación del comentario 'hay que comprar dólares y guardarlos abajo del colchó' a que 'hoy día nuestra generación llevó eso mismo pero en las criptomonedas'. Así compran cripto estables y las guardan en billeteras".

Otras tendencias que pudo observar es no solo en Argentina sino también en otras partes de Latinoamérica es el staking, una especie de plazo fijo para el mundo cripto. "También se ve muy fuerte el arbitraje que es básicamente comprar una divisa a un precio dentro de todo económico y venderlo un poquito más caro y sacarle una rentabilidad muy chiquita".

Santos también habló de la importante adopción que hay en Argentina pero de la necesidad de cuidarse de los fraudes que, muchas veces en búsqueda de rentabilidades imposibles, muchos usuarios fueron víctimas de estafas. "Creo que es muy probable que tengamos otra crisis en el mundo de las cripto pero que va a ser sana y limpiadora, porque al día de hoy hay muchísimos proyectos que son estafas o son modelos que no tienen un proyecto real, entonces de alguna manera hace falta un poco de limpieza. Pero también va a ser inevitable también la adopción más masiva donde el user experience facilite mucho los procesos", cerró.

El mundo cripto detrás de los desarrollos empresariales

Ámbito pasó por el stand de Paisanos y charló con Álvaro Echazu, Head of Product Design. "Somos una agencia de diseño de desarrollo de negocios y productos digitales. Nosotros acompañamos a los clientes entre fase. La primera fase es ayudarlos en el diseño y la experimentación (recolectar evidencia que los haga entender si esa idea puede funcionar o no) la segunda fase es ayudarlos a diseñar y construir su producto digital que lo va a respaldar esa idea de negocio y la tercera fase (una vez que ya tenemos un producto en la calle) empezar a a escalarlos", explicó sobre el funcionamiento de la compañía.

"Una de las investigaciones fue tratar de entender cuáles eran los principales puntos de fricción a la hora de la adopción de los productos web3 y una de las cosas que encontramos es que hay muchos productos similares sin un valor competitivo diferencial, como por ejemplo hacer wallets similares", relató y contó cuál cree que fue el cambio de paradigma: "En los últimos dos años hubo una recesión económica bastante fuerte y cayeron las inversiones en un montón de proyectos, lo que hizo que primero quiebre muchas startups y segundo cada vez sea más difícil emprender a partir de levantamiento de capital, antes había mucho más financiamiento disponible, lo que generó que haya que pensar productos con un valor agregado".