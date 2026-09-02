La escapada al imperdible pueblito donde descansó San Martín

A pocos kilómetros de Villa Mercedes, una localidad conserva huellas de la independencia, arquitectura colonial y un paisaje marcado por un antiguo volcán.

La identidad de esta localidad se construyó a partir de relatos, paisajes y huellas que todavía permanecen.

A unos 100 kilómetros de la ciudad de San Luis y cerca de Villa Mercedes, existe una pequeña localidad que reúne historia, patrimonio religioso y paisajes serranos en pocos kilómetros. Se trata de un pueblo del departamento General Pedernera que nació ligado al antiguo Camino Real y todavía conserva buena parte de esa identidad que potencia su turismo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lugar fue una posta y un punto defensivo en la ruta que conectaba Buenos Aires con Cuyo. Su ubicación también lo convirtió en un sitio de paso durante los años de la independencia. Entre quienes atravesaron la localidad estuvo José de San Martín , que pasó por allí en distintas oportunidades y permaneció en el pueblo durante uno de sus viajes.

La escapada combina calles tranquilas, una iglesia del siglo XVIII, un pequeño museo de arte religioso y el cerro El Morro , una formación volcánica que domina el paisaje. Para quienes buscan un destino distinto de los circuitos turísticos más conocidos, es una opción que permite juntar historia y naturaleza en una misma visita.

Un pequeño destino puntano que conserva construcciones y paisajes ligados a distintas etapas de la historia argentina.

San José del Morro se desarrolló alrededor de su iglesia y tuvo un papel estratégico desde la época colonial. El antiguo Camino Real atravesaba la zona y conectaba Buenos Aires con Cuyo, antes de continuar hacia la cordillera y Chile. Hacia fines del siglo XVIII también funcionó allí un fortín destinado a proteger el tránsito y lsas comunicaciones .

La relación con San Martín es uno de los principales atractivos históricos de la localidad. Según los registros históricos del pueblo, el general pasó por San José del Morro en 1814, 1816, 1818 y 1823 . En 1818, después de la batalla de Maipú, llegó acompañado por Remedios de Escalada. Una avería en el eje de la diligencia hizo que la comitiva tuviera que permanecer algunos días en el lugar.

Durante aquella estadía, San Martín escribió al teniente gobernador Vicente Dupuy para solicitar un medio de transporte y también asistió a misa junto con su esposa en la Iglesia de San José.

La localidad ofrece un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y tradiciones propias de la región. Turismo y Cultura San Luis

El vínculo con la gesta independentista no termina allí. En 1816, 38 vecinos de San José del Morro y de la región se incorporaron como voluntarios al Ejército de los Andes. Las edades eran muy variadas, desde jóvenes de alrededor de 21 años hasta personas de 78, según los registros históricos difundidos por la localidad.

El pueblo también guarda otro dato histórico: a pocos kilómetros del centro se encuentra la estancia Los Nogales, vinculada al nacimiento de Juan Esteban Pedernera, militar del Ejército de los Andes, gobernador de San Luis y presidente de la Confederación Argentina.

La Iglesia de San José del Morro, hogar del relicario del Cura Brochero

Uno de los primeros lugares que conviene visitar es la Iglesia de San José del Morro. El templo fue levantado durante la segunda mitad del siglo XVIII y presenta una arquitectura colonial sencilla, con una sola nave y torre campanario.

La construcción fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1981. Su historia también está marcada por los conflictos de la época: el edificio debió ser restaurado en 1841 después de los daños provocados por un ataque al poblado.

Junto a la iglesia funciona un pequeño Museo de Arte Religioso, donde se conservan piezas vinculadas con la historia regional. La colección reúne objetos utilizados en actividades eclesiásticas entre los siglos XVII y XVIII, además de cálices y otros elementos de valor patrimonial.

Uno de los objetos que despierta especial interés entre los visitantes es una prenda vinculada al Cura Brochero, conservada dentro de la colección religiosa. El museo también guarda otros testimonios históricos, entre ellos una carta relacionada con San Martín y diferentes utensilios de época.

Sus calles tranquilas y el paisaje serrano invitan a descubrir una alternativa diferente para una escapada. Turismo y Cultura San Luis

La visita permite entender por qué el templo fue tan importante para la formación del pueblo. San José del Morro se fue organizando alrededor de la iglesia, que durante siglos funcionó como espacio religioso y también como referencia para quienes atravesaban esta zona del territorio puntano.

El volcán del Morro, trekking en tierras independentistas

A pocos kilómetros del casco urbano aparece otra de las grandes postales de la escapada: el cerro El Morro. Se trata de una antigua formación volcánica que alcanza aproximadamente 1.700 metros sobre el nivel del mar y domina buena parte del paisaje.

Su entorno permite realizar actividades vinculadas con el turismo de naturaleza, entre ellas senderismo, cabalgatas, recorridos en vehículos 4x4 y salidas para observar fauna y aves. El paisaje cambia de acuerdo con el recorrido y ofrece una combinación de planicies, elevaciones y sectores de vegetación autóctona.

En las cercanías también se encuentra el arroyo del Morro y un balneario municipal con espacios para pasar el día, además de sectores destinados al camping y asadores. Es una alternativa para quienes prefieren completar el recorrido histórico con una jornada al aire libre.

El entorno del pueblo reúne espacios de interés histórico y sectores ideales para disfrutar al aire libre. Turismo y Cultura San Luis

El cerro, además, forma parte de las historias que circulan entre los habitantes. Algunas leyendas populares hablan de la Madre del Agua, una criatura asociada a las lagunas de la zona, mientras que otras sostienen que la montaña puede emitir sonidos similares a bramidos.

Son relatos de tradición oral que forman parte del imaginario local y suman otro atractivo a la visita, aunque no deben confundirse con datos geológicos comprobados.