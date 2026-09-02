Las acciones de Dell se disparan casi 7% tras un balance que superó las expectativas

Impulsada por una demanda récord de servidores para inteligencia artificial, la tecnológica batió las estimaciones de Wall Street, disparó sus acciones en el premarket y mejoró de forma sustancial sus metas para todo el ejercicio.

Las acciones de Dell Technologies se disparaban un 7% antes de la apertura de Wall Street tras presentar un balance trimestral que batió las expectativas del mercado . Así, la firma superó los pronósticos de los analistas en ganancias e ingresos, al tiempo que mejoró sus previsiones para el ejercicio anual.

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La empresa reportó utilidades ajustadas de u$s7,04 por acción sobre ingresos de u$s46.970 millones durante el trimestre. Cabe precisar que los analistas esperaban utilidades ajustadas de u$s4,87 por acción e ingresos de u$s44.840 millones.

Dell fortaleció su negocio de infraestructura para inteligencia artificial tras asociarse con firmas clave como Nvidia para la producción de servidores en rack y soluciones orientadas a cargas masivas de datos.

Jeff Clarke, el director de operaciones de Dell, señaló que el negocio de servidores de IA de la compañía registró pedidos por u$s60.900 millones durante el trimestre , cifra que describió como un máximo histórico.

La empresa reportó utilidades ajustadas de u$s7,04 por acción sobre ingresos de u$s46.970 millones durante el trimestre.

El negocio generó ingresos por u$s16.400 millones y terminó el trimestre con una cartera de pedidos de u$s95.000 millones, según Clarke.

La demanda de servidores de inteligencia artificial impulsó pedidos y resultados.

La división Infrastructure Solutions Group de Dell, que engloba las operaciones de servidores para IA, informó ingresos trimestrales por u$s31.780 millones, lo que representa un salto interanual del 89%.

Por su parte, los ingresos de Client Solutions Group, que incluye computadoras personales, laptops y otros equipos para clientes, aumentaron 20% a u$s15.030 millones.

Es decir, que si los ponemos en comparación, los ingresos de Infrastructure Solutions Group fueron más del doble de los generados por Client Solutions Group durante el trimestre.

Dell eleva su proyección de ingresos y utilidades

Dell prevé para el tercer trimestre fiscal de 2027 ganancias ajustadas de u$s6,50 por acción e ingresos de u$s49.000 millones, superando los u$s41.910 millones estimados por el mercado.

Para todo el ejercicio fiscal 2027, Dell elevó su estimación de utilidades ajustadas de u$s17,90 a u$s25,50 por acción y su proyección de ingresos de u$s167.000 millones a u$s192.000 millones.

Dell elevó su previsión de ingresos y utilidades para el ejercicio fiscal 2027.

Wall Street reaccionó con optimismo tras los resultados de Dell. Simon Leopold, analista de Raymond James, ratificó su recomendación de compra (Outperform) para la compañía y ajustó su precio objetivo al alza, elevándolo de u$s500 a u$s617.

Leopold destacó "unos sólidos resultados del segundo trimestre fiscal de 2027 por encima de las expectativas y unas perspectivas significativamente más altas para el tercer trimestre fiscal de 2027 y para todo el año fiscal 2027".