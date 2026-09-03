Antes del discurso de Javier Milei por Malvinas, un medio británico aseguró que prepara sanciones contra yacimientos petroleros

La versión fue difundida por The Telegraph a horas de la cadena nacional del Presidente, en medio de las crecientes tensiones con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

A pocas horas de la cadena nacional que brindará Javier Milei por la cuestión Malvinas, un diario británico aseguró que el Gobierno argentino prepara sanciones contra la explotación petrolera en yacimientos ubicados frente a las islas , en una medida que podría generar un nuevo conflicto diplomático con el Reino Unido.

Según publicó The Telegraph, Milei anunciaría las nuevas medidas durante su discurso, previsto para este jueves a las 21. De acuerdo con la información difundida, las sanciones estarían dirigidas contra la actividad de exploración y perforación offshore desarrollada en la zona por Rockhopper Exploration , una empresa británica, y Navitas , de capitales israelíes.

Ambas compañías participan del proyecto Sea Lion , un yacimiento ubicado al norte de las Islas Malvinas que, según estimaciones citadas por el medio contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo .

En este sentido, señalaron que Rockhopper y Navitas planean comenzar la perforación del yacimiento en los próximos meses y que la producción podría comenzar a enviar petróleo hacia Europa y el Reino Unido a partir de principios de 2028 . El proyecto tendría una vida útil superior a los 30 años.

La información publicada por The Telegraph se conoce en la previa del discurso presidencial, en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur .

Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, actualmente bajo administración británica. En junio, el Gobierno argentino ya había amenazado a Rockhopper por sus planes para avanzar con la explotación de Sea Lion, al considerar que se trata de actividades “ilegales”.

Según el medio británico, la Argentina ahora considera a Rockhopper y Navitas como compañías “clandestinas”, en el marco de su postura contra la explotación de hidrocarburos en aguas cuya jurisdicción Buenos Aires no reconoce. Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, mientras que el porcentaje restante pertenece a Navitas.

El rol de EEUU

La cuestión petrolera también quedó vinculada a la relación entre Milei y Donald Trump. En los últimos días, el presidente estadounidense realizó declaraciones que generaron preocupación en el Reino Unido al poner en duda la capacidad británica para defender las islas ante un eventual conflicto.

El mandatario norteamericano también evitó comprometerse explícitamente con la defensa británica de las Malvinas y afirmó que EEUU revisa permanentemente sus posiciones.

En paralelo, el diario británico señaló que existen especulaciones sobre posibles conversaciones entre Buenos Aires y Washington para permitir el acceso de EEUU al petróleo producido frente a las Malvinas.

Además, en la previa del discurso de Milei, el secretario de Energía y Minería argentino, Daniel González Casartelli, se encontraba en Washington manteniendo reuniones sobre inversiones energéticas con compañías petroleras estadounidenses y funcionarios de la administración Trump.

Milei, por su parte, calificó las recientes declaraciones de Trump como “algo muy significativo” para la causa Malvinas, a la que definió como la cuestión nacional más importante y “sagrada” para la Argentina.

La eventual imposición de sanciones contra la explotación petrolera en las islas podría sumar así un nuevo frente de tensión entre Argentina, el Reino Unido y EEUU, en momentos en que el Gobierno argentino prepara su posición sobre la cuestión Malvinas para la cadena nacional de esta noche.