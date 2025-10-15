Las acciones de Louis Vuitton, el grupo de Bernard Arnault, se dispararon un 14%: el motivo

La empresa reportó una sólida mejora financiera, lo que impulsó al alza el precio de sus acciones.

Las acciones de Louis Vuitton, la empresa de Arnault, gozaron de la mayor suba diaria en 25 años.

Las acciones de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton , el grupo de lujo del magnate Bernard Arnault , se dispararon hasta un 14% en la bolsa de París , marcando su mayor avance intradía desde 2001, luego de que el gigante sorprendiera al mercado con un retorno al crecimiento de ventas en el tercer trimestre.

El resultado alimentó el optimismo de que la desaceleración global del consumo de artículos de lujo comienza a revertirse.

El grupo francés, propietario de marcas emblemáticas como Louis Vuitton, Christian Dior y Moët & Chandon, registró un incremento orgánico del 1% en los ingresos , rompiendo con dos trimestres consecutivos de caídas. Todas sus divisiones superaron las previsiones de los analistas, con un desempeño especialmente sólido en la región que incluye a China, donde las ventas aumentaron un 2%, tras haber caído un 9% en la primera mitad del año.

“La recuperación desde todas las regiones es alentadora y augura un retorno sostenido al crecimiento”, señaló la analista Chiara Battistini , de J.P. Morgan. El optimismo se reflejó en el resto del sector: Kering, matriz de Gucci, avanzó un 8,8%, mientras que Hermès International y Prada también registraron fuertes subas.

La directora financiera de LVMH, Cécile Cabanis, destacó que el repunte chino se apoya en una demanda más estable y en el hecho de que muchos consumidores aún conservan ahorros acumulados tras la pandemia. En EEUU, las ventas crecieron un 3%, aunque en Europa retrocedieron un 2% por la menor afluencia de turistas estadounidenses y la debilidad del dólar.

Sólidos fundamentos

El grupo también reportó una recuperación en su división de vinos y licores, impulsada por la reposición de inventarios de champán en EEUU y el aumento en las ventas de vino rosado.

Pese a la reciente ralentización del lujo, la empresa liderada por Arnault mantiene su estrategia de inversión. Louis Vuitton lanzó este año su primera línea de maquillaje, mientras que su nueva tienda insignia en Shanghái, “The Louis”, con forma de barco, se convirtió en un imán de visitantes.

Además, LVMH renovó sus equipos creativos: nombró a Jonathan Anderson al frente de Christian Dior Couture y a Maria Grazia Chiuri como nueva directora creativa de Fendi. Estas apuestas refuerzan la estrategia del grupo para sostener su liderazgo en un mercado del lujo que parece retomar el camino del crecimiento.