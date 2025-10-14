BlackRock reportó un récord de u$s13 billones en activos bajo gestión y sus acciones subieron fuerte en Wall Street

BlackRock , el mayor gestor de activos del mundo , presentó resultados del tercer trimestre de 2025 que superaron las expectativas del mercado, consolidando su liderazgo en la industria financiera global. En consecuencia, sus acciones avanzaron un 3,4% en la Bolsa de Nueva York.

La compañía reportó un beneficio por acción de u$s11,55 , un 2,12% por encima de la previsión de los analistas, mientras que los ingresos alcanzaron los u$s6.510 millones , superando los u$s6.290 millones esperados.

El desempeño fue impulsado por un aumento interanual del 25% en los ingresos y por flujos netos de entrada de u$s205.000 millones, que elevaron los activos bajo gestión (AUM, por su sigla en inglés) a un récord de u$s13,5 billones .

Tras el anuncio, las acciones subieron hasta acercarse a su máximo de 52 semanas de u$s1.184 . Ahora, el papel cotiza ligeramente por encima de su valor razonable, aunque los analistas siguen confiando gracias a la solidez operativa y consistencia de resultados de la administradora de activos.

En términos financieros, el ingreso operativo aumentó un 23% interanual hasta los u$s2.600 millones, con un crecimiento orgánico de la tarifa base del 10%. La compañía, con una capitalización bursátil de u$s181.000 millones y un ratio de liquidez de 2,31, mantiene una posición sólida y una disciplina financiera que le permitió pagar dividendos de forma ininterrumpida durante 23 años consecutivos.

La empresa se muestra optimista

En la presentación de resultados, el director ejecutivo Laurence D. Fink destacó que el avance de la tokenización será clave en la estrategia de largo plazo: "Vemos futuras oportunidades comerciales en el uso de la tokenización para reducir la brecha entre los mercados de capital tradicionales y el creciente mercado de activos digitales”.

Por su parte, el director financiero Martin S. Small subrayó que la firma busca “replicar prácticamente todo lo que se encuentra en la gestión patrimonial tradicional… en la billetera digital”.

De cara al futuro, BlackRock proyecta un crecimiento orgánico de las comisiones base superior al 5% anual hasta 2030 y prevé lanzar en 2026 su fondo LifePath, orientado a productos tokenizados y de inversión a largo plazo.