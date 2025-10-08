Un experto de Wall Street revela si es un buen momento para invertir en acciones

Un reconocido conductor televisivo y exgestor de fondos de inversión brindó sus consejos a la hora de invertir en el mercado de renta variable.

Jim Cramer, una de las voces más famosas de Wall Street, detalló qué hacer cuando las acciones caen de precio como sucedió el martes.

Jim Cramer , el reconocido conductor de CNBC y exgestor de fondos de Wall Street , analizó el comportamiento del mercado y sugirió que los inversores deberían mantener la calma frente a la volatilidad , ya que los retrocesos pueden ser una oportunidad para reforzar posiciones en compañías sólidas, siempre que se trate de acciones estudiadas en las que se tenga confianza.

“Cuando una ola de ventas golpea el mercado, es el momento de considerar sumar a tus acciones de crecimiento favoritas” , señaló. No obstante, advirtió que es prematuro lanzarse de inmediato, dado que muchas empresas aún cotizan cerca de sus máximos históricos.

De hecho, recomendó esperar nuevas bajas para aprovechar un punto de entrada más favorable.

Durante la sesión del martes, los índices principales mostraron retrocesos moderados . El Dow Jones cedió un 0,20%, el S&P 500 perdió un 0,38% y el Nasdaq retrocedió un 0,67%, presionado por dudas sobre la capacidad de las tecnológicas para sostener el auge de la inteligencia artificial .

El golpe más fuerte lo recibió Oracle, que cayó 2,52% tras reportes de un desempeño más débil en su negocio en la nube y pérdidas en contratos vinculados a Nvidia.

Wall Street

Pese al retroceso del sector, Cramer insistió en que se puede ganar dinero en el mercado accionario si se invierte con estrategia. Una de sus recomendaciones es comprar de manera gradual en lugar de hacerlo de una sola vez, reduciendo así el riesgo de volatilidad.

Oportunidad de compra

En su visión, días bajistas como el del martes ofrecen mejores oportunidades de compra que jornadas de euforia.

El analista también destacó su conversación con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, de quien escuchó comentarios alentadores sobre el futuro de la inteligencia artificial. Cramer aseguró que está dispuesto a sumar más acciones de la compañía si su precio cae, convencido de que los descensos forman parte del ciclo natural de los mercados.

Finalmente, advirtió que las recientes caídas no resultan sorprendentes, dado el fuerte rally que registraron las tecnológicas en los últimos meses.

Sin embargo, aclaró que no percibe señales de una corrección prolongada, sino un ajuste razonable después de los “movimientos parabólicos” recientes.