Las acciones de mercados emergentes coronaron en septiembre su racha alcista más extensa desde 2004

Las acciones de empresas de mercados emergentes subieron casi 7% en dólares en septiembre, la mayor racha en dos décadas.

Las acciones de empresas de mercados emergentes coronaron en septiembre su noveno mes consecutivo de ganancias , marcando la racha alcista más prolongada en más de dos décadas (concretamente, desde 2004) y uno de los hitos más importantes de la historia, principalmente gracias a las compañías tecnológicas de Asia.

Puntualmente, el índice de referencia MSCI para economías en desarrollo avanzó 0,4% el martes, lo que amplió su subida mensual al 6,9% . Entre los principales impulsores figuraron Alibaba Group Holding, Tencent Holdings y Taiwan Semiconductor Manufacturing, listadas en Hong Kong y Taiwán.

Como se reflejó en las cotizaciones, el repunte estuvo liderado por las tecnológicas asiáticas , favorecidas por el optimismo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) .

En este marco, afortunadamente para los inversores, la tendencia podría continuar. “Las acciones tecnológicas chinas, a pesar de un fuerte repunte este año, todavía se negocian a valoraciones más baratas que sus pares estadounidenses, donde los múltiplos extendidos se están convirtiendo en una preocupación”, declaró Ipek Ozkardeskaya , analista en Swissquote.

En el mercado cambiario, el indicador de monedas emergentes se mantuvo estable , con el florín húngaro a la cabeza frente al dólar. Los inversores siguieron atentos al riesgo de un cierre del gobierno estadounidense, aunque el impacto en los activos financieros resultó limitado.

Mark Haefele, director de Inversiones de UBS Global Wealth Management, recomendó enfocarse en otros factores de soporte, como los recortes de tasas de la Reserva Federal de EEUU (Fed), los sólidos balances corporativos y la monetización de la IA.

El repunte se extiende por Asia

Por su parte, en Medio Oriente, el índice israelí TA-35 alcanzó un máximo histórico tras el anuncio de un plan de paz de 20 puntos entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza. No obstante, el shekel retrocedió y recortó parte de las ganancias previas.

En Asia, el ánimo fue más dispar: las acciones filipinas prolongaron su caída y el peso se debilitó debido a acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno, lo que provocó salidas de capital extranjero.

En los mercados de deuda, Kuwait regresó al financiamiento internacional con su primera emisión de bonos en ocho años, mientras que Egipto lanzó una colocación de sukuk de referencia.