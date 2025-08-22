Viernes 22 de agosto: ¿Dejará de llover? El pronóstico para el fin de semana







Tras un viernes con lluvias débiles y nubosidad, este será el clima en la Ciudad de Buenos Aires para que planifiques tus actividades durante este fin de semana.

El viernes arrancó con un cielo cargado y la presencia de lluvias débiles en horas de la mañana, lo que complicó un poco la rutina de quienes salieron temprano en la Ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas oscilaron entre los 15° y 17°, con vientos del sector este y suroeste que llegaron a rozar los 50 km/h en algunos momentos. Lo cierto es que a partir del mediodía, dejará de llover definitivamente durante el resto de la jornada.

La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿seguirá la lluvia durante el fin de semana? Según los pronósticos, la respuesta es alentadora. Aunque el viernes se mantuvo gris y con chaparrones aislados, hacia la tarde el cielo comenzó a mostrar algunas mejoras, anticipando un cambio de tendencia que se consolidará el sábado y domingo.

Lluvia Tormenta Clima El pronóstico del tiempo anticipa que este fin de semana no hay probabilidad de lluvias. Mariano Fuchila Lo cierto es que el arranque del fin de semana marcará un corte con respecto a la inestabilidad. El sábado se presentará con nubosidad intermitente por la mañana, pero sin lluvias a la vista. La temperatura mínima rondará los 10°, mientras que la máxima apenas superará los 14°. El viento, proveniente del suroeste, tendrá ráfagas moderadas que, combinadas con el aire frío, reforzarán la sensación de frescura. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo se despeje, dejando un cierre más agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

El domingo mostrará el mejor perfil del fin de semana. El día comenzará frío, con registros cercanos a los 6°, pero rápidamente el sol se hará presente y empujará el termómetro hasta los 16°. Los vientos del noroeste soplarán con mayor intensidad —alcanzando rachas de más de 40 km/h—, pero acompañados de un ambiente seco y despejado. En otras palabras, una jornada ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente aprovechar los rayos solares tras varios días grises.

cielo-cubierto-caba Si bien el panorama general indica una mejora marcada, siempre conviene recordar que los pronósticos pueden variar en pocas horas, sobre todo cuando se trata de cambios de estación. El viento será un protagonista durante los tres días, lo que podría modificar sensiblemente la sensación térmica.

En definitiva, el fin de semana ofrecerá un respiro después de un viernes lluvioso: sábado con nubes y claros, y domingo mayormente soleado. Para quienes tenían planes al aire libre, la respuesta es simple: habrá que abrigarse, pero el clima acompañará.