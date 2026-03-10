Incendios en Mar del Plata afectan más de 200 hectáreas

El mayor foco se registró en una zona conocida como el Marquesado. El incidente comenzó el pasado domingo y aumentó su intensidad durante la jornada del lunes.

Los incendios en Mar del Plata iniciaron el pasado domingo.

Un incendio de gran magnitud afectó el extremo sur de Mar del Plata , en la zona conocida como El Marquesado. El incidente comenzó el pasado domingo y las llamas se reactivaron el pasado lunes por la tarde en terrenos cercanos a la ruta 11.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El foco ígneo provocó la intervención de Bomberos de diferentes cuarteles, que llevan adelante un operativo contra las llamas. Según datos oficiales, que reveló el medio La Capital de Mar del Plata, entre estos siniestros se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales.

Durante el lunes, el titular de Defensa Civil en Mar del Plata, Alfredo Rodríguez, informó que en horas de la mañana el fuego había sido controlado. Sin embargo, por la tarde un cambio en la dirección del viento reactivó e intensificó la propagación del fuego en dirección a la ruta 11.

Los ciudadanos locales aseguraron a los medios presentes que el fuego no se puede parar y le restan "10 metros" para llegar a la Calle 1.

Otros siniestros fueron reportados en zonas del Partido de General Pueyrredon, Balcarce y General Alvarado durante el transcurso del domingo. El dispositivo en toda el área requirió del despliegue de tres autobombas de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura , un camión de Emvial y equipos de Osse , según consignó el medio 0223.

Por el incendio, ya se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales. Además, los bomberos utilizaron más de 50 mil litros de agua.

Incendios en la patagonia

El ingreso de un frente frío y la baja de las temperaturas a comienzos de mes permitieron contener los principales incendios forestales que afectaban bosques y pastizales en el norte de Chubut, según informaron fuentes oficiales.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 8.57.51 AM Durante todo el verano, Chubut vivió una situación crítica con los incendios.

Las lluvias registradas en los últimos días, junto con el despliegue coordinado de brigadistas y distintos organismos, resultaron clave para frenar el avance de las llamas. En las tareas participaron equipos de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Administración de Parques Nacionales y dependencias provinciales.

El operativo se concentró especialmente en el área del Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas, donde el fuego había generado fuerte preocupación por su avance sobre áreas de alto valor ambiental.

Los incendios registrados en Puerto Café y La Tapera —ambos dentro del Parque Nacional Los Alerces— lograron ser contenidos, mientras que el foco de Puerto Patriada permanecía bajo control.

El impacto de los incendios en la provincia dejó un saldo significativo: más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, forestaciones implantadas y vegetación baja resultaron afectadas. También se registraron pérdidas de viviendas y vehículos.

Las zonas cercanas a Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo muestran el alcance del daño, con amplias áreas de bosque arrasadas por el fuego, animales muertos y restos de construcciones destruidas.

Durante la apertura de sesiones ordinarias en la provincia, el gobernador Ignacio Torres dedicó parte de su discurso a la emergencia ambiental y destacó el trabajo realizado por los brigadistas que participaron en el combate del fuego.