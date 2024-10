Las criptomonedas no levantan cabeza y el Bitcoin se aleja de los u$s67.000

Embed

Algunos analistas consideran que el repunte del rendimiento tras el recorte de tipos es señal de un error de política, comparando el reciente recorte exagerado de tipos de 50 puntos básicos aplicado en un entorno no recesivo con la relajación prematura de 1967. En aquel entonces, el banco central recortó las tasas ante el endurecimiento del mercado laboral, allanando el camino para una inflación generalizada que acabó provocando una recesión en un par de años.

No obstante, los expertos de TS Lombard, no compran esta narrativa. "Los bancos centrales creen que la política monetaria es restrictiva y quieren recortar gradualmente. Si el empleo se debilita, harán recortes rápidos. Si el empleo se recupera, recortarán menos. Hace dos meses, los bonos reflejaban una fuerte posibilidad de quedarse atrás respecto al ciclo. Ahora la inclinación hacia la recesión ha desaparecido y los rendimientos han subido. Eso no es negativo para los activos de riesgo y no significa que la Fed haya cometido un error", explican.

Por otro lado, los activos de riesgo también están reaccionando a los últimos pronósticos que dan un claro favoritismo a Donald Trump en la carrera presidencial estadounidense. Esto, en principio, debería ser positivo para los criptoactivos, ya que Trump se ha mostrado mucho más favorable a ellos que la demócrata Kamala Harris, pero parece que el movimiento de cobertura ante la posible victoria del candidato republicano está pesando más.

"Si bien es probable que esta disparidad y fluctuación en las encuestas y predicciones mantenga a las criptomonedas vulnerables a una fuerte volatilidad en los próximos días, la identidad del ganador de la presidencia de la Casa Blanca podría dar forma al futuro de la industria", explica Samer Hasn, analista de XS.com. Con todo, cabe señalar que la mayoría de expertos piensan que las criptos repuntarán sea quien sea el vencedor de las elecciones.